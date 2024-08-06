Bahçeli’den ‘Kudüs Paktı’ çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınayarak, "Ortadoğu'da barış ve huzur amacıyla Türkiye, Suriye, Irak, Mısır başta olmak üzere bölge ülkelerinin girişimiyle bir 'Kudüs Paktı' oluşturulmalıdır. 'Kudüs Paktı'nı ülkemizin güvenliği bakımından gerekli görüyoruz" dedi.

Kudüs'ün önemine dikkat çeken Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: Gazze'de, İsrail'in mazlum Filistinlilere uyguladığı soykırım politikasının derhal son bulması gerekmektedir. Tüm dünyayı karşısına alarak katliama devam eden Netenyahu yargılanıp tutuklanmalıdır. Gazze'de gelinen nokta, 1967 şart ve sınırlarını esas alan iki devletli bir çözümün zorunlu olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bölgenin bir 'huzur kuşağı' olmasını mümkün kılacak 'Kudüs Paktı'nın kurulmasına Türkiye öncülük edebilecektir."