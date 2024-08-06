İran misillemesinin kod adı: Ebabil Kuşları

İsrail, geçtiğimiz hafta çarşamba sabah saatlerinde Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'yi Tahran'da alçakça öldürdü. İran'ın misillemeyi 72 saat içinde gerçekleştireceği (Cuma akşamı) açıklanmıştı. Bu süre, bu gece 24'te dolacak. İki anlamlı atasözü var.

1) Demir tavında dövülür.

Misillemeyi kısa zamanda yapmayı ifade eder.

2) İntikam yemeği soğuk yenir. 'İntikam hemen değil, zamana yayılarak alınır' manasını ifade eder.

Yazımız yayımlandığında İran misillemesi başlamış olabilir. Bu durum, 'demir tavında dövülür'ü gösterecek.

Eğer, 72 saatlik sürenin dolmasına rağmen başlamamışsa, İran intikamını zamana yayacak demektir. Derin mahfillerden sızan son bir bilgi var. İRAN İsrail'e misillemesine kod adı olarak, EBABİL KUŞLARI (ORDUSU) ismini vermiş. Nitekim, İRAN televizyonlarında, EBABİL ORDUSU İNTİKAM İÇİN GELİYOR filmi devamlı yayına sokuldu.

NOT: Ebabil kuşları ve Fil suresi.

Kur'an-ı Kerim'de 105.

Sure olarak belirlenmiş olan Fil suresi 5 ayetten oluşan kısa surelerdendir. Fil suresi konusu Kabe'ye saldırmak için fillerden oluşan bir ordu toplayan Ebrehe ve ordusunun yok olmasını ve helakini anlatmaktadır. Ebrehe'nin saldırısına karşılık Allah-u Teala gönderdiği EBABİL KUŞLARININ ağızlarındaki pişirilmiş taşlar ile orduyu yerle bir etmesini konu edinmektedir.

Kabe'ye yapılan bu saldırı Hazreti Peygamberimizin doğumundan 52 gün önce vuku bulmuştur. Ebrehe ve ordusu MEKKE'ye zarar verememiştir.

İRAN MİSİLLEMESİNDE 3H FORMÜLÜ

İran'ın beklenen İsrail misillemesine yönelik Stratejik Düşünce Merkezlerine düşen bir önemli bilgi daha var. Misillemeyi sadece İran yapmayacak, 3H formülüne göre, İran'la beraber, SURİYE'DEN HAŞDİ ŞABİ, LUBNAN'DAN HIZBULLAH, YEMEN'DEN HUSİLER beraberce, koordineli biçimde füzelerini yağdıracaklar, deniyor.

Nitekim, ABD'nin gönderdiği donanmaya ilave donanma, uçak gemileri, savaş gemileri ve denizaltılarının, özellikle DOĞU AKDENİZ'de İsrail'e yönelik DEMİR KUBBE kurdukları belirtiliyor. Yani İsrail'de Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı koruyan demir kubbe (Savunma füze rampaları) ilave olarak ABD donanması da Tel Aviv ve Hayfa üzerinde ikinci DEMİR KUBBE kurdukları söyleniyor.

Bilindiği gibi binlerce füze, drone geldiğinde İsrail'in demir kubbeler tam koruma yapamıyor.

ABD'nin Doğu Akdeniz'de kurduğu demir kubbeyi, İngilizlerin de Kıbrıs Ağratur ve Dikelya üslerinde takviye ettikleri F35 SAVAŞ uçakları ve yeni füze koruma rampaları ile destek olacakları bildiriliyor.

ABD'nin Irak'ta, Ürdün'de bulunan üslerinin de FÜZE RAMPALARI ile takviye edildiği de öğrenildi. İran füzeleri İsrail'e doğru Irak yakınlarındaki İran şehirlerinden çıktığında 6 saat uçmak ve Irak ile Ürdün hava sahasından geçmek durumunda bulunuyor.

Ürdün, İran füzeleri ve dronları için havas ahasını kapattı. ABD Ürdün ve Irak üsleri de önleme yapmak için hazır hale getirilmiş.

İran'ın bu gerçeği bildiği onun için İsrail'e yönelik Lübnan Hizbullahı'nı da yeni geliştirdiği füzelerle donattığı belirtiliyor. Yani, İran misillemesi, geniş bir hava savaşına konu olacak demektir.

BLINKEN: SALI GECESİ BAŞLAYACAK

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İran misillemesinin salı gecesi olacağını söyledi.

PENTAGON'A YAKIN haber sitelerine göre, pazar günü yayımladığı haberlere göre, İran'ın 5 Ağustos Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece İsrail'e yönelik saldırı başlatacağı ileri sürüldü. ABD istihbarat örgütü CIA ile paralel çalışan STK'lardan üç Amerikalı elemanın görüşlerine dayandırılan haberde, İran'ın olası bir misillemesinin, 13 Nisan'da İsrail'e düzenlenen saldırı gibi gerçekleştirmesinin beklendiği ancak kapsamının daha geniş olabileceği belirtildi.

Saldırının Hizbullah'ı ve Husileri de içerebileceğinin düşünüldüğü aktarıldı.

TÜRKİYE TEYAZKUZDA

Gelişmeleri Başkan Erdoğan ve MGK devamlı takip ediyor. Çok yönlü arka kapı temasları hızlanmış durumda.

Başkan Erdoğan, kritik bir ziyaret için Bakan Fidan'ı Mısır'a gönderdi. Fidan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Dışişleri Bakanı Abdellaty ile görüştü. Başkan Erdoğan'a telefonla bilgi verdi. Masum Filistinlilere gaddarca saldıran İsrail konusunda benzer tutum ve politikalara sahip olan Başkan Erdoğan ve Sisi'nin Ankara'da bir araya gelmesi söz konusu.

AYN EL ARAP'TA ÖNEMLİ GELİŞME

Rusya lideri Putin'in Ankara ziyareti için görüşmeler sürüyor.

Ziyaretten önce Erdoğan ile Esad buluşmasının gerçekleşeceği ifade ediliyor.

Türkiye ile Rusya arasında kapı arkası görüşmeler sürerken, Suriye AYN EL ARAP (KOBANİ) ile ilgili ABD ve aparatı PKK-YPG'ye yönelik bir gelişme oldu. Rusya, ABD aparatı PKK'yı kıskaca alacak Kuzeydoğu Suriye'de dikkat çeken adım attı. Türkiye'nin yakın takibinde bulunan AYN EL ARAP'ta PKKPYD- SDG'yi uzak tutmak ve bölgeyi kontrol etmek için ilk adım atıldı. Rus güçleri Suriye rejim güçleri ile birlikte Halep'in doğu kırsalındaki Kobani'ye askeri üs kurdu.

Daha önce Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşmaya göre, PKK-YPG'nin Ayn El Arap'tan atılması, bölgenin Türkiye kontrolüne verilmesi konusunda temasların hızlandığı belirtiliyor.

İran'ın Suriye'de olan silahlı kolları Haşdi Şabi'nin de İran KOMPLİKE misillemesine katılması ihtimalinden bahsediliyor.

Katil Netanyahu'nun masum Filistinlilere soykırım uyguladığı, kalleşçe saldırılarını İran ve Lübnan'dan sonra Suriye'ye doğrudan yönelebileceği konuşuluyor.

SONUÇ

İran misilleme öncesi psikolojik harp tekniği uygulamaya başladı. EBABİL ORDUSU İNTİKAM İÇİN GELİYOR filmini yayınlıyor. Bu filmle, İRAN, EBABİL KUŞLARI KAMİKAZE YENİ İHA'SI (ŞAHİT 136) ORDUSU göndereceği mesajını veriyor. 72 SAAT DOLDU. GÖZLER TAHRAN'DA....