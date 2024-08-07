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Aydın'daki yangın yerleşim yerlerine ulaştı!

Aydın'ın Germencik ilçesi Gümüşyeniköy' de başlayan yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyerek Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'ne ulaşarak geniş bir alana yayıldı. Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaşan ve ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan yapılan müdahale ile devam ederken, alevler yerleşim yerlerini tehdit ediyor. Alevlere 7 uçak ve 8 helikopter ile havadan da müdahale ediliyor.

Aydın’daki yangın yerleşim yerlerine ulaştı!

Edinilen bilgiye göre, Ortaklar Mahallesi Gümüşyeniköy mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisi geniş bir alana yayılarak Söke Argavlı Mahallesi sınırlarına ulaştı. Ormanlık alana sıçrayan yangın nedeni ile ekipler seferber oldu.

Bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme, TOMA, AFAD, Jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yangına karadan arazözler ile müdahale edilirken, havadan 7 uçak, 8 helikopter alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

"YERLEŞİM YERLERİNİ TEHDİT EDİYOR"

Alevlerin Söke ilçesi Argavlı Mahallesi'nde ormanlık ve zirai alanda etkili olduğu, bazı yerleşim yerlerini tehdit ettiği öğrenildi. Bazı vatandaşların evlerini ve hayvan damlarını suyla ıslatarak alevlere karşı önlem aldığı görüldü.

"SÖKE GİRİŞİ TRAFİĞE KAPATILACAK"

Yangın nedeniyle Aydın İzmir Otobanı Germencik Gişeleri'nden Söke girişi istikameti önlem amacıyla trafiğe kapatılacağı, ulaşımın eski yoldan sağlanacağı öğrenildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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