Abbas 15 Ağustos’ta Meclis’te konuşacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye gelme kararının ardından olağanüstü toplantı çağrısında bulunmuştu. 15 Ağustos'ta toplanacak olan Meclis Genel Kurulu'na Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas hitap edecek. Olağanüstü toplantıyı TBMM Başkanı Kurtulmuş yönetecek. Yayınlanan programa göre Genel Kurul'da ilk olarak Kurtulmuş konuşacak ve ardından Filistin Devlet Başkanı Abbas söz alacak. Öte yandan Abbas Genel Kurula hitap ederek, milletvekillerine İsrail'in Gazze'deki saldırılarını da detaylarıyla anlatacak.

BAŞKAN ERDOĞAN DİNLEYECEK

Olağanüstü toplantıya Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılarak Genel Kurul Salonu'nda Abbas'ın konuşmasını dinleyecek. Mahmud Abbas'ın konuşmasının ardından olağanüstü toplantı sona erecek. TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantısı dolayısıyla Meclis çevresindeki ve yerleşkedeki güvenlik önlemleri en üst düzeye çıkarılacak, ilave tedbirler alınacak. Davetliler dışında TBMM'ye ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Ayrıca Meclis'te, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin Türkiye'deki ziyaretleri sırasında çekilen fotoğraflarından oluşan sergi açılacak. Sergide, Filistin'le ilgili Osmanlı arşivlerindeki belgeler ve TBMM'nin Filistin'e ilişkin deklarasyonları da yer alacak. Olağanüstü toplantıya siyasi parti temsilcileri, büyükelçiler, yabancı misyon temsilcileri, gazeteciler davet edilecek. Toplantıyı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında yaralanan ve Türkiye'de tedavi gören Filistinliler de izleyecek.

'KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ'

KURTULMUŞ, Cumhuriyeti ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl dönümü dolayısıyla da bir mesaj yayımladı. Kurtulmuş, "Aziz milletimizden aldığı güçle, 11 Ağustos 1923 günü zor koşullarda açılan, kısa süre sonra da Cumhuriyet'imizi ilan eden 2. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış gününü derin bir saygıyla yad ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde açılan, milli egemenliğimizin teminatı olan meclisimizin bu özel gününü kutluyor ve faaliyetlerimize emeği geçen tüm milletvekillerimize minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Milletimizin ortak hedefleri doğrultusunda kararlılıkla yol yürümeye devam edeceğiz" dedi.