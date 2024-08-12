Kerkük ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne dikkat

UNUTMA VE UNUTTURMA.

TARİH: 10

AĞUSTOS 1920.

EMPERYALİSTLERİN KURGULADIĞI SEVR PAÇAVRASI GÜNÜDÜR. Önceki gün (10 Ağustos 2024) SEVR PAÇAVRASININ üzerinden 104 yıl geçti. 104 yıl önce Türk Osmanlı İmparatorluğu'nun topraklarına göz diken başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Emperyalist Batı, Türk topraklarının paylaşımı ile ilgili çok ağır maddeler içeren 433 maddelik paçavrayı işleme sokmak istediler. Büyük Türk Milleti, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde başlattığı Milli Mücadele zaferiyle, Sevr paçavrasını yırtıp attı. Sevr'i anlayabilmek için geriye gidip bakmak lazım.

Sevr paçavrası, gerçekten bir ölüm fermanıdır. Türkleri ve Osmanlı'yı dünya üzerinden silme projesiydi.

Türk Osmanlı'yı küçük bir alana sıkıştırarak, bir sömürgeye dönüştürmek amaçlanıyordu. Bugün de EMPERYALİST BATI (AMERİKA VE AVRUPA) derdi, mağdur ve masum Müslüman dünyanın gür sesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'yi durdurmak, başını kaldıramaz hale getirmek hayalidir.

Sevr'de Doğu ve Güneydoğu'da bir Ermenistan ve Kürdistan devleti kurma projesi de vardı.

SOMUT ADIMLAR

Aslında bütün bu maddeler, Türklerin, haritadan silinmek istenmesinin somut adımlarıydı.

Unutmayalım. Bugün de,Emperyalist Batı, aynı KİRLİ PLANLARLA yakın coğrafyamızı kan gölüne çevirdi. İŞTE GÜNÜMÜZDEKİ SEVR HAYALLERİ

KERKÜK VE KIBRIS RUM KESİMİNE DİKKAT... Başkan Erdoğan Türkiye'nin, Irak Başbakanı Sudani ile beraber yürüttüğü KİLİT KAPATILMASI VE BASRA-OVAKÖY KALKINMA YOLU AÇILMASI ortak çalışmalarından derin Amerika çok rahatsız. Emperyalist Batı'nın Amerika'sı,Türkiye'den İngilizlerin hile ve sinsi oyunlarla kopardığı KERKÜK'te yeni tezgahlar kuruyor. Irak'ın Türkmen şehri Kerkük'te derin Amerika aparatı BAFEL Talabani'nin partisi KYB, Türkmenleri saf dışı bıraktırarak, adamları Rebvar Taha'yı Kerkük Valisi seçtirdi. Irak Birleşik Türkmen Cephesi de seçimin hukuka aykırı olduğunu ve konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es Sudani seçime tepki göstererek, Kerkük Valisi'nin seçildiği toplantının yasal olmadığını bildirdi. ABD, BAFEL TALABANİ'Yİ KULLANIYOR. Derin ABD aparatı Bafel Talabani'nin Kerkük'te İNGİLİZ ANAHTARI olarak kullanılması, İKİ AÇIDAN çok önemli:

1) Irak Hükümet Başbakanı Sudani ile Türkiye beraberliğini bozmak,

2) Kalkınma Yolu Projesi'ne derin ABD takoz koymak istiyor.

ABD'NİN IRAK-TALABANİ BÖLGESİYLE KUZEY SURİYE PKK'NIN ZOR'U BİRLEŞTİRME HAYALİ VAR. Derin ABD'nin bu hayalini, Türkiye ve Irak Başbakanı Sudani, KAHRAMAN ORDUMUZUN KİLİT KAPATMASIYLA işlemez duruma getiriyor. Aparatlar Irak Talabani bölgesiyle Kuzey Suriye PKK bölgesi ilişkisi koparılınca da KERKÜK'TEN GEÇECEK Kalkınma Yolu emniyete alınacak.

SİLAHLARI TAŞIYORLAR

KIBRIS RUM KESİMİNE DİKKAT. Kıbrıs Rumları, Derin Amerika-Batı ve Siyonist Netanyahu'ya uşaklık yapıyor. Kıbrıs İngiliz Ağrotur-Dikelya takviye edildi, Netanyahu'ya yardım için kullanılıyor. Güney Kıbrıs Rumları, Amerika ve Fransa'ya üs kurmak üzere arazi verdi. ABD altıncı filonun takviye edilmiş donanması, Rum Larnaka Limanı'nı kulllanıyor.

Kıbrıs Rumları Larnaka üzerinden Siyonist Netanyahu'ya gönderilen silahları taşıyor. Kıbrıs Rumları, katil Netanyahu'yu korumakta olan ABD, İngiltere, Fransa'ya yataklık yapıyor. KIBRIS, İNGİLİZ AĞROTUR VE DİKELYA ÜSLERİNİN ÖZELLİKLERİ. İngiltere, 1878 yılında KIBRIS ADASI'NA hile ile çöktü. O günden beri, İngiltere Kıbrıs Ağrotur ve Dikelya kendi askeri üslerinin üzerindeki egemenliğini hiç bırakmadı. Ağrotur ve Dikelya üslerinin toplam yüz ölçümü, ülke topraklarının %2,76'sına tekabül etmektedir. İlerleyen süreçte İngiltere'nin bu bölgede kıta sahanlığı ardından münhasır ekonomik bölgesi ilan etmek isteyeceği aşikardır.

Ortadoğu'yu izleyen/ takip eden en güçlü RADAR SİSTEMLERİ bu üslerdedir. Amerika ve NATO bu üsleri geniş biçimde kullanmaktadır.

İngiliz üsleri, F-35'lerle takvi edilmiş, İngiliz donanması burada görev yapmaktadır. Şu anda,Yemen husilerine yönelik saldırılar, Yemen açıklarında olan İngiliz ve Amerikan donanmasına bu üslerden yönetilmektedir.

Süveyş'ten çıkan küresel deniz yolu, İngiliz üslerince kontrol altında tutulmaktadır.

SONUÇ Kuzey Kıbrıs Rumlarının yataklık yaptığı Amerika ve Avrupa'nın savaş uçaklarıyla donanmalarının GAZZE SOYKIRIMI VE LÜBNAN- SURİYE-YEMEN saldırılarını LARNAKA'DAN YÖNETİLDİĞİ değerlendiriliyor. Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ne demişti? İsrail'in GKRY'de sürekli askeri tatbikat yaptığını ifade eden Nasrallah, Lübnan'a yönelik olası bir saldırıda Kıbrıs Rum Bölgesi'ne ait havalimanı ve askeri üsleri kullanacağı yönünde istihbarat ve duyumlar aldıklarını söyledi. Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, böylesi bir durumda Kuzey Kıbrıs Rum kesimini savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulundu. KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NİN VATANDAŞLARI KARDEŞLERİMİZ KAHRAMAN TÜRK ORDUSU'NUN KORUMASI ALTINDADIR.

NOKTA.