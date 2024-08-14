Silah baronlarının iki savaşı uzatma tezgahları

KONUK YAZAR BÜLENT ERANDAÇ YAZDI

Günümüzde yaşanan iki savaş var. Ukrayna ve İsrail'in genişletmekte olduğu Ortadoğu savaşı. Ne tesadüf, bu iki savaşın arkasında DERİN AMERİKA var. Neden acaba? Dünya hegemonyasını yürütmek için, Derin Amerika, dört ayak üzerine oturuyor.

1) Doların arkasındaki 8 aile, liderleri siyonist Rothschild ailesi.

2) ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon)

3) Başta CIA olmak üzere 15 Amerikan istihbarat örgütü.

4)Dış İlişkiler Konseyi Günümüzde dünyada yaşanan ve kaşınan birçok bölgesinde PENTAGON bulunuyor. Pentagon'u da DEV SİLAH BARONLARI, FİNANS KAPİTAL BARONLARI VE PETROL

BARONLARI yönlendiriyor. BİR NUMARALI SİLAH BARONU: LOCKHEED MARTİN

Dünyanın en büyük silah grubu açıklandı. Listenin ilk 10 sırasında ABD'den 6 şirket, Çin'den 3 şirket, Birleşik Krallık'tan 1 şirket yer aldı. AMERİKAN Lockheed Martin (başta F-16, F-35 ve hava koruma sistemleri üretiyor) zirvedeki yerini korurken, bu şirketi Aviation Industry Corporation of China ve RTX izledi. Northrop Grumman'ın 4, General Dynamics'in 5. olduğu listede, Boeing 6. sırada kendisine yer buldu. İşte bu dev Amerikan silah şirketleri, Ukrayna ve İsrail saldılarını teşvik ederek, para basıyor. Başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın birçok yerinde çıkan ayaklanmalar, çatışmalar ve Suriye, Irak, Ukrayna gibi iç savaş hali olan ülkelere silah satmak için her türlü tezgahı kuruyorlar.

ŞEYTAN HER ZAMAN DETAYDA GİZLİDİR

Önceki gün, dev finans grubu Fitch İsrail'in kredi notunu "A+"dan "A"ya düşürdü, görünümün negatif olduğu bildirildi. Amerikan silah baronları ile iç içe geçmiş FITCH'in açıklamasında bir şeytanlık göze batıyor. Açıklamaya dikkat: "Jeopolitik risklerin artması, GAZZE'DEKİ ÇATIŞMANIN (SOYKIRIM YAPILIYOR, ÇATIŞMAYMIŞ. ZİHNİYET İŞTE BU) 2025'LERE KADAR SÜREBİLECEĞİ VE DİĞER CEPHELERE YAYILMA RİSKİ BULUNUYOR."

Not indiriminin Gazze'deki SAVAŞIN 2025'LERE UZAMASI, artan jeopolitik riskler ve BİRDEN FAZLA CEPHEDE ASKERİ

OPERASYONLARIN etkisinden bahsediliyor. Amerikan silah baronları, Ukrayna ve İsrail saldırılarının DEVAM ETMESİNİ istiyorlar, bunu da şeytanca FİTCH kanalından dünya ekonomik çevrelerine mesaj olarak veriyorlar.

ERDOĞAN İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanımız Erdoğan öncek gün, "Batı savaşları kaşıyor. Silah tüccarlarına pazar lazım. Ne yazık ki Batı'da bu işi kaşıyan ülke ve kesimler var. 3. Dünya Savaşı'na çanak tutan bir yaklaşım içindeler. Malum silah tüccarlarına pazar lazım. Silah tüccarlarının da pazarı Batı" demişti. Amerikan silah baronlarının ortaya çıkan rakamları, Erdoğan'ın ne kadar haklı olduğunu ortaya koydu. 2024 yılında şu ana kadar ABD Hava Kuvvetleri onaylı silah satışları toplam 46,2 milyar dolar. DÜNYANIN EN BÜYÜK SİLAH BARONLARI Lockheed Martin, F-35 ve F-16 savaş uçağı satışlarından oluk oluk para çıkarıyor. Türkiye, F-16 almak için bekliyor. İsveç ve Finlandiya NATO'ya alındı. F - 35 almak için sıraya girdiler. ABD'nin yabancı hükümetlere yaptığı askeri teçhizat satışları yüzde 16 artarak rekor seviye olan 238 milyar dolara çıktı. Doğrudan ABD hükümetinin silah transferleri, kazancı 80,9 milyar dolar oldu. Bu rakam 2022 yılında 51,9 milyar dolardı. Artış oranı yüzde 55'ten fazla.

SONUÇ

AMERİKA ORTADOĞU'YA ÇÖKTÜ.

Şu haritaya bakınız.

ABD'nin Ortadoğu'daki askeri varlığına dair harita...

Üsleri yetmiyor gibi, Basra Körfezi, Kızıldeniz, Doğu Akdeniz'de Amerikan gemileri ne arıyor?

Pentagon, 7 Ekim 2024'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısından kısa bir süre sonra Ortadoğu'ya çok sayıda savaş gemisi ve farklı askeri varlıklar göndermişti.