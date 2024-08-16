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Meclis Genel Kurulu'nda yumruklu kavga

Son dakika haberleri...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) Can Atalay oturumunda kürsüye çıkan TİP İstanbul vekili Ahmet Şık, provokasyon kalkıştı. Şık'ın sözleri sonrası mecliste tekmeli-yumruklu kavga çıktı.

HABER MERKEZİ
Meclis Genel Kurulu’nda yumruklu kavga

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişkin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere olağanüstü toplandı.

TBMM'deki 'Can Atalay' oturumunda TİP'li Ahmet Şık'ın rezil provokasyonu sonrası kavga çıktı. Şık, AK Parti sıralarına dönüp "Sizde utanma yok. Zerre miskal utanmanız yok. Haysiyetiniz yok" deyince Meclis'te tansiyon yükseldi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Şık'a tepki gösterdi. Ahmet Şık da "Kes sesini diye bağırarak" Meclis'i sabote etti. Daha sonrasında AK Parti ve muhalefet bloğu arasında gerginlik yaşandı.

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma 15 dakika ara verdi.

AK PARTİLİ VEKİLLERE "VATAN HAİNİ" DEDİ, ORTALIK BİR KEZ DAHA GERİLDİ

Ahmet Şık aradan sonra kürsüde AK Parti milletvekillerine dönerek "Gelmiş geçmiş en büyük vatan haini terörist sizsiniz" deyince Meclis'te yumruk yumruğa kavga çıktı.

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