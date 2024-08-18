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Alman hükümeti Ukrayna’ya yeni yardım yapmayacak

Alman hükûmetinin tasarruf önlemleri kapsamında bundan sonra Ukrayna'ya, şimdiye kadar kararlaştırılanların dışında yeni yardımlar sağlamayacağı ileri sürüldü.

HABER MERKEZİ
Alman hükümeti Ukrayna’ya yeni yardım yapmayacak
Alman hükümetinin tasarruf önlemleri kapsamında bundan sonra Ukrayna'ya, şimdiye kadar kararlaştırılanların dışında yeni yardımlar sağlamayacağı ileri sürüldü. Alman basının iddiasına göre, 2025 bütçesi konusunda anlaşma sağlayan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden (FDP) oluşan koalisyon hükümetinin, mevcut bütçe planlaması ışıdığında Ukrayna'ya sadece şimdiye kadar onaylanmış askeri yardımlar yapacağı ifade edildi. Belgelere ve elektronik posta yazışmaların yanı sıra bakanlıklar arasındaki görüşmelere dayandırılan haberde, Almanya'nın Ukrayna'ya askeri yardımları kısıtlamak zorunda kaldığı öne sürüldü.
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