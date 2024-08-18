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İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek gösterisi

İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in aylardır süren Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması çağrısında bulundu.

HABER MERKEZİ
İsrail’in Stockholm Büyükelçiliği önünde Filistin’e destek gösterisi
İsveç'te İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde toplanan Filistin destekçileri, Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi. İsveç'teki çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan bölgesinde toplanan göstericiler, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara son vermesi, derhal ateşkes ilan edilmesi ve Gazze'ye insani yardım malzemelerinin eksiksiz girişine izin verilmesi çağrısında bulundu. Başkent Stockholm'da "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Soykırımcı İsrail", "Çocuk katili İsrail" sloganları atan göstericiler, daha sonra İsrail Büyükelçiliğinin önüne yürüdü.
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