Başkan Erdoğan’a Marmarisli vatandaşlardan yoğun ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesi Karacasöğüt Mahallesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı yazlık konukevine gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını ise konukevinde bulunan Millet Camii'nde kıldı. Cami çıkışı vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Erdoğan, kendisini bekleyenlerle tek tek sohbet etti.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri, ililçe başkanları ve vatandaşlar ile birlikte cuma namazını kılan Başkan Erdoğan, vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Erdoğan'ın, bugün Marmaris Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Aksaz Tersane Komutanlığı Açılışı ve Deniz Platformu teslim törenine katılması bekleniyor.