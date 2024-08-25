Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümü! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü programında önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın mesajlarından satır başları:

Ahlat Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın ve otağın ilk kurulduğu yurtlardandır. Ahlat bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlenen hafıza, devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlat'ın kıymetini bilmek değerlerin değerini bilmektir. Ahlat'ın sanat eserleri mana itibariyle geçmişimizi ve geleceğimizi temsil eden abidelerdir.

Ahlat Malazgit ile birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarları estirmiştir. Ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandıran asıl rüzgar o rüzgardır. 8 bin 200 ecdad mezarıyla Ahlat bize kim olduğumuzu, nereden nereye gittiğimizi hatırlatır.

Göreve geldiğimizden bu yana Ahlat'ı kökleriyle buluşturmak, tarihimizdeki yerine uygun cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştık. Ahlat hamdolsun küllerinden yeniden doğdu.

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yer bu vatanın çimentosu, kalesi ve sigortası oldu. Yıkılmaz gök kubbesi oldu. Bin yıldır bu kardeşlik hukukunun bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Bizi bölmeye çalıştılar. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya çalıştılar. Kalleş oyunlarla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay lokma haline getirmek istediler. Aziz milletimizin desteğiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her zaman birbirimize daha sıkı kenetlendik. Vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yola devam ediyoruz. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Milletimizin ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa başaramadılar.

Ay yıldızlı bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Çerkez... Bu topraklar üzerinde hepimiz biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Rabbim birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin.