Özgür Özel Amerika’ya neden gidiyor?

Önceki gün Amerika ile ilgili önemli gelişmeler yaşandı. 1) ABD Ankara Büyükelçisi gider ayak ilk defa 15 TEMMUZ

2016 FETÖ DARBESİ hakkında konuştu. 2) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Amerika'ya gideceği açıklandı.

Önce ABD Büyükelçisi Flake ile başlayalım. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'in görev süresi 1 Eylül'de tamamlanacak ve Amerika'ya dönecek. ABD'de 5 Kasım'da Kamala Harris kazanırsa,belki görevini sürdürme şansı var. Ama Trump kazanırsa, kesinlikle Amerika'ya dönmek zorunda. Geldiği zaman CHP'nin peşinde gezen, koşar adım İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na koşan Flake, gider ayak ilginç laflar etmeye başladı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake diyor ki, "Türkiye ABD için olmazsa olmaz bir müttefik ancak Washington Ankara'ya hep böyle davranmadı." Politico'ya verdiği söyleşide, 2016'da 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi yaşandığında ABD'nin tepki vermekte geciktiğini söyledi. Flake, "O dönem Başkan Barack Obama, (Erdoğan'ı) aramamıştı ama Putin aradı. Bu bir süre başımıza bela oldu" dedi.

Bellı kı Flake'in AKLI BAŞINA GELDİ. Bu konuşmasını çok iyi anlatan bir sözümüz var: ÇEVİR KAZI YANMASIN.

TÜRKİYE ÇOK RAPOR GÖNDERDİ

Amerika Ankara'ya daima iyi yetiştirilmiş, iyi istihbarat dersi verilmiş büyükelçiler gönderir. Gönderdiği bazı büyükelçilerinin Ankara'da ne gibi manevralar yaptıklarını Türkiye bilir. İleri gidenleri NON PERSONA ilan etmek üzere iken ABD geri çekmiştir.

Yakın tarihe bakarsak, ABD Ankara Büyükelçilerinin bazıları maalesef Türk Düşmanı olarak kayıtlara geçmiştir.

Raporlarda yerini almıştır. Örneğin Abromovitz, Edelman, Grosman isimlerini Google'dan arayınca Türkiye karşıtı raporlarla karşımıza çıkarlar.

Hele bir Büyükelçi Ricciordane vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı yaptırmak, CHP'yi iktidar yapmak için çok uğraşmıştı. Başarılı olamadı ama Türkiye'den Mısır Amerikan Üniversitesi'ne REKTÖR yapılarak Ortadoğu gizli istihbarat beyni olarak görevlendirildi.

ABD'nin meşhur CIA istihbarat ajanları Graham Fuller, HenryBarkey, FETÖ'ye gösterdikleri ilgi ile tanınırlar.

Bilindiği gibi Fuller ve Barkey, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi nedeniyle halen arananlar listemizde yer alıyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake FETÖ'nün ABD aparatı olduğunu bilmiyor mu? Ankara'da 4 yıldır görev yapıyor.

Türkiye, FETÖ'yü ABD'den çok istedi. Çok rapor gönderdi.

ABD vermedi.

Flake, FETÖ'nün adamları olduğunu, 15 Temmuz 2016 darbesini ABD'nin nasıl hazırladığını bizden daha çok biliyor. Geldiği günden beri FETÖ hakkında, 15 Temmuz darbesi hakkında tek kelime etmedi. Şimdi gider ayak konuşuyor. "Amerika, 15 Temmuz darbesine hemen tepki vermemiş" kim göndermişti?

Flake Ankara'ya Büyükelçi olarak ABD Başkanı Biden tarafından gönderildi.

Flake, belki unutmuş olabilir, hatırlatalım: ABD Başkanlığına gelmeden önce Biden, The Newyork Times gazetesine ne demişti? "Türkiye'de dostlarımızı, muhalefeti iktidar yapacağız" 2025 seçimleri yapıldı.

Derin ABD çok uğraştı ama CHP'yi iktidar yapamadılar.

Başkan Erdoğan'ı deviremediler.

Gölge CIA Rand düşünce kuruluşu raporlarında, darbe işi, CHP'yi iktidar yapma hayalleri bol miktarda yer alıyor.

ABD Elçisi Flake, gider ayak ilginç açıklamalarına devam ediyor: " Büyükelçi, daha sonra Ankara'da yapılan suçlu takasına dikkati çekti. Flake, "İki hafta önceye bakalım;

Türkiye tutuklu takasında önemli rol aldı. Bu sefer Biden Erdoğan'ı teşekkür etmek için aradı, PUTIN ARAMADI."

İMAMOĞLU DA AVRUPA'YI SEVİYOR

Türkiye'nin Filistin-İsrail sorununda gelecekte oynayacağı rol sorulduğunda Flake şöyle konuşuyor: "Türkıye'den İran'la gerilimi düşürmek için iyi durumdaki makamlarını kullanmalarını istedik. İran'la yakın ilişkileri yok. Hepimizin İran'la yaşadığı sorunları onlar da yaşıyor, ancak tabii onlarla daha çok temas halindeler" CHP Genel Başkanı Özgür Özel,Gazze'ye gidecek?

Suriye'ye Esad ile görüşmeye gidecek? diye beklerken, bir baktık Özel Sürpriz yaptı, Amerika'ya gideceği açıklandı.

Açıklanmadı ama ben de bir tuto daha vereyim. ABD'den sonra İngiltere'ye gidecek Özgür Özel. CHP tuhaf bir parti. Batı'yı çok seven liderleri var. Liderleri diyorum, Özgür Özel Genel Başkan. Ekrem İmamoğlu Lider'de ondan Ekrem İmamoğlu Avrupa'yı çok seviyor. Roma, Paris, Berlin Belediye Başkanları ile sık sık hasret gideriyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ondan aşağı kalır mı? O da Amerika'ya gidecek. Yukarıda yazdım. ABD Başkanı Biden, CHP'yi iktidar yapmak için çok uğraştı ama yapamadı.

Aziz Milletimiz yaptırmadı, başarılı olamadılar. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake, gelir gelmez Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da ziyaret etti.

Flake gelmeden önce, Ekrem İmamoğlu İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi ile nerede ise kanda olmuşlardı. İstanbul'u kar bastırdığında, İmamoğlu İngiliz elçisi ile Sarıyer'de balık ziyafeti çekmişti, unutmadık.

CHP'nin önde gelen başkanlarının başta Kılıçdaroğlu, seçim öncesi Amerika'ya gitmiş, yollarda kaybolmuş, taktik aldı denilmişti. Ekrem Bey de Batı'yı seviyor. Özgür Özel de aynı yolun yolcusu.

SONUÇ

CHP gizli-açık Genel Başkanları Batı'yı sevdikleri inkar edilemez.

Başta Amerika, İngiltere, Almanya'yı neden seviyorlar acaba? Aziz Milletimizde gerçekleri görüyor. CHP'ye iktidar vermiyor. Çünkü, Batı desteğiyle iktidar olunmazdı ondan Özgür Özel, Syruye'te Esad'la konuşamaya gidecekti. Sonra Gazze'ye gideceğim dedi.

Bekliyorduk. Bir anda Özgür Özel ABD'ye gitmeye karar verdi. Neden acaba? Özgür Özel'in Batı hayranı, eski Washington Büyükelçisi Namık Tan, bu manevrayı neden çekmiş olabilir? Bazı ipuçları var. Onları da Özgür Özel, Amerika'ya sonra da İngiltere'ye gitsin yazarız.

TAKİPTEYİZ EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL..