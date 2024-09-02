Azerbaycan halkı dün sandık başında oy kullandı

Azerbaycan'da, milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi dün yerel saatle 08.00'de başladı. Azerbaycanlılar, Milli Meclis üyelerini belirlemek için 7. kez sandık başına gitti. Seçimlerin aslında Kasım ayında yapılması öngörülüyordu. Ancak Kasım ayında Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) nedeniyle seçimler erkene alındı. Muhalefetin büyük bir bölümü, genel seçimleri boykot etme kararı aldı. Muhalefetteki Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, seçimlerin şeffaf bir şekilde düzenlenmediğini, bu nedenle de seçimlere katılmanın hiçbir anlamı olmadığını söylüyor.