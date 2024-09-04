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İzmir dahil 42 ilde zehir operasyonları: 227 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir, Manisa ve Denizli dahil 42 ilde zehir tacirlerine yönelik “Narkoçelik-37” operasyonları yapıldığını duyurdu. Operasyonlar kapsamında 479 kilogram uyuşturucu madde ve 160 bin 967 adet uyuşturucu hapın ele geçirildiğini ve 227 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

İHA
İzmir dahil 42 ilde zehir operasyonları: 227 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Gaziantep, Ankara, Diyarbakır, Şanlıurfa, Samsun, İzmir, Bursa, Konya, Antalya, Mersin, Adana, Manisa, Denizli, Kocaeli, Malatya, Kırıkkale, Kırklareli, İstanbul, Trabzon, Kayseri, Van, Elazığ, Uşak, Balıkesir, Sakarya, Tekirdağ, Ağrı, Burdur, Çanakkale, Osmaniye, Yalova, Yozgat, Aydın, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Muğla, Ordu, Aksaray, Bolu, Düzce ve Kilis olmak üzere 42 ilde "Narkoçelik-37" operasyonları düzenlendi.

567 ekip, bin 418 personel, 12 hava aracı ve 37 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla düzenlenen operasyonlarda 479 kilogram uyuşturucu madde ile 160 bin 967 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca operasyonlar sonucu 227 şüpheli ise yakalandı.

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