“Kimse Atatürk’ü istismar edip TSK’ya zarar veremez”

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kara Harp Okulu'ndaki teğmenlerin ant içme sırasındaki görüntülerine ilişkin açıklama yaptı. Bahçeli, "Türk milletinin sabrını sınayan, tahammül eşiklerini zorlayan, sinir devamlı canlı tutulmaktadır. Dış bağlantılı bir operasyon mekaniği aleni şekilde devrededir" diye konuştu.

190 YILLIK GELENEK

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'ni maksatlı biçimde hastalıklı ve hasmane tartışmaların içine çekilmeye çalışıldığını dile getiren Bahçeli, "Bundan kazanç umanlar sukutu hayale uğrayacak. Darbe dönemleri geride kalmış, o karanlık devirlere süngü çekilmiştir. 190 yıllık geleneği kucaklayıp bugünlere ulaşan Harbiye Mektebi'nden yetişen her millet evladı göz nurumuz, istikbal ve istiklalimizin güvencesi. Bu seneki mezuniyet töreninin resmi safhası tamamlandıktan, Cumhurbaşkanımız ile birlikte askeri ve sivil erkanın ayrılışından hemen sonra sayıları 300'ü geçen teğmenin kılıçlarını çekip bir başka yemini seslendirdikleri, nihayetinde bunun etrafında günlerdir mahsurlu ve bayağı polemiklerin üretildiği de açık gerçek.

Siyaset ve toplum gündemine oturan, medyada her gün otopsi raporu yazılan vaki yeminin gayesi ne? Buna kim ya da kimler karar verdi? Kanunla belirlenmiş yemini müteakiben mezun subayların bir bölümünün dile getirdikleri yemine ihtiyaç duyulmasının mana ve maksadı nasıl yorumlanmalı? Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz anılarını ve kutlu eserlerini istismar etmeye, bu çerçevede kutuplaşma dalgası oluşturmaya kalkışmamalı. Özellikle ve önemle ifade etmek lazımdır ki sosyal medyadan körüklenen yalan haberler, kamplaşma ve kutuplaşmayı yaygınlaştıran yıkıcı hevesler, fitne cephesini tahkim eden melanet hedefler, devlet ile millet arasına nifak saçmak için fırsat kollayan provokatif hamleler zincirleme reaksiyon halindedir" dedi.