Nefes kesecek Suriye ittifakı

Başta Amerika, İngiltere ve Avrupa'nın Ortadoğu ve Müslüman dünyayı YENİDEN PAYLAŞMAYA kalktıkları, 3. Dünya Savaşı'nın ORTADOĞU'da çıkacağı senaryolarının havada uçuştuğu bir süreçte, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ankara'da buluştu. Ankara Zirvesi ile Mısır ve Türkiye'nin diyaloğu üst seviyeye yükselirken, iki ülke ORTADOĞU JEOPOLİTİĞİNİ çok etkileyecek birçok konuda işbirliğine gitmeye karar verdi.

Ankara Zirvesi'nde karara bağlanan GAZZE, DOĞU AKDENİZ ENERJİ ve SURİYE konusundaki YOL HARİTALARI, özellikle Amerika-Avrupa'nın oyunlarını bozacak parametreler içeriyor.

ATEŞKES PANİĞİ

Nitekim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ANKARA ZİRVESİ, dünya çapında yankılara yol açtı.ANKARA ZİRVESİ, başta Amerika, İngiltere, Avrupa'yı TEDİRGİN EDERKEN, uykularını kaçırırken, Batı'ya karşı ÇOK KUTUPLU DENGE kurmaya karar vermiş, Çin ve Rusya'yı (BRICS) çok memnun ettiği gözleniyor.

Başkan Erdoğan ile Mısır Cumhurbaşkanı Ankara'da derinlikli görüşmeler yaparken, Amerika'nın GAZZE'de ateşkes için hareketlendiği gözlendi. Nitekim, Erdoğan-Amerika Başkanı Biden'ın, seçimlerini de çok etkileyecek, Kamala Harris'e destek sağlayacak, lehine oy kaymasını düşünerek hareketlenmesi göze battı. 18 maddelik bir ateşkes konusunda 14 madde üzerinde mutabık kalındığı açıklaması alelacele yapıldı.

YUNAN PANİKTE

Özellikle Amerika'nın DOĞU AKDENİZ OYUNLARINI BOZACAK ERDOĞAN-SİSİ'NİN DOĞU AKDENİZ ENERJİ ANLAŞMASI, Atina'da da alarm zilleri çaldırdı. Yunanistan, Sisi'nin temaslarına kaygıyla yaklaştı.

Yunan basını, "Mısır bize ihanet mi edecek?" manşetiyle dikkat çekti. NEWS 24/7 haber sitesine göre, Atina'da tedirginlik yaratan görüşmeye karşı, Türkiye-Mısır yakınlaşmasını bozmak için Yunanistan'ın harekete geçmesi gerektiği manşete çıkarıldı. Pentapostagma medyası, panikle, Türkiye ile Mısır'ın büyük bir savunma iş birliğine girdiğini vurguladı. "Mısır bize ihanet mi edecek?" başlığını attı. Ethnos gazetesi, Türkiye ve Mısır'ın, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da merkezi aktörler olarak ortaya çıkma kararlılığında olduğuna dikkati çekti. Devlet televizyonu, moralleri bozulmuş analizler yaptı.

ÖNEMLİ SURİYE KARARI

Başkan Erdoğan ile Sisi'nin, SURİYE, LİBYA, SUDAN, SOMALİ konusunda da işbirliği kararı hem küresel hem de bölgesel etkiye yol açacak. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin konuşmasında, Ortadoğu jeopolitiğini çok yakından ilgilendiren çok önemli SURİYE İTTİFAKI ifadesi var. Cumhurbaşkanı Sisi, "Türkiye ve Mısır, Suriye'deki ihtilafa kalıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması yönünde ortak taahhütte bulundu. Suriye'nin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün, Suriye halkına yönelik insani yardım ve erken kalkınma projelerinin önemini vurguladı."

Sisi'nin bu ifadesi, Suriye'yi bölmeye çalışan, işgal ettikleri Deyrizor'da aparatları PKK-YPG-SDG'ye uydu kantoncuk kurmaya çalışan Amerika'ya net bir çıkışı ifade ediyor.

Mısır'ın, Türkiye'nin Suriye'de teröristlere kanton kurdurmama hamlelerine destek vermesi, toprak bütünlüğünden bahsetmesi, Türkiye-Mısır ittifakının ABD OYUNLARINI BOZMA bağlamında önemini çok iyi anlatmaktadır. Hatırlayalım. Bir zamanlar Mısır-Suriye, ortak devletti.

BİRLEŞİK ARAP CUMHURİYETİ adıyla yürüyordu. Derin ABD-İngiltere, sinsi oyunlarla böldüler.

VİRAJ DÖNÜLÜYOR

Başkanlar Erdoğan ve Sisi, ANKARA ZİRVESİ'ne başlarken, Suriye konusunda Başkan Putin-Rusya'nın dikkat çeken, Amerika-İngiltere'nin moralini bozacak hamleleri oldu. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran'ın yakın gelecekte Ankara ve Şam arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesini görüşmek üzere ÖZEL bir toplantı yapmayı planladıklarını söyledi. Lavrov, Amerika ağırlıklı olarak, dünyaya mesaj veren açıklamasında, "Geçen yıl hem savunma hem de dışişleri bakanlıkları ve istihbarat temsilcilerinin katılımıyla toplantılar düzenledik.

Bu toplantılara Suriye, Türkiye, Rusya ve İran'dan temsilciler katıldı. Şimdi başka bir toplantı düzenlenecek. Öngörülebilir bir gelecekte bunun gerçekleşeceğinden eminim," dedi.

SURİYE İLE İLİŞKİLER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, "Rusya'nın, ülkemizle Şam yönetimi arasında angajman tesisi kapsamındaki çabalarını olumlu karşılıyoruz.

Biz, Suriye'de, halkının ülkesine geri döndüğü, insanıyla toplumuyla barışık, halkının BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarında da lafzını bulan meşru talep ve beklentileri çerçevesinde attığı adımlarla gerçek bir ulusal uzlaşıyı sağlamış, sadece Türkiye için değil bölgesi için de istikrarsızlık yerine istikrar ihraç eden, karşılıklı fayda ve çıkar temelinde ekonomik durumunu geliştiren ve halkının refahını iyileştiren bir komşu görmek istiyoruz. Bunun da iyi niyetli, önkoşulsuz ve gerçekçi bir yaklaşımla hayata geçirilmesine gayret edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Bu çerçevede gerekli zemini hazırlama gayretleri sürdürülecektir" dedi.

Geçen haftalarda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye'yle görüşmeyi bakanlar düzeyine indirmiş, uygun koşullar oluşması durumunda görüşülebileceğini söylemişti.

SONUÇ

HATIRLAYALIM, Türkiye'nin meşhur Dışişleri Bakanlarından İhsan Sabri Çağlayangil'in dediği gibi, "Ortadoğu'da yemek masasında değilseniz, menüdesinizdir." Türkiye'nin yakın coğrafyasında (Avrasya) Haçlı - Evanjelist Siyonistler yeniden dizayn çalışması, paylaşım tezgahları kurarken, Başkan Erdoğan - Türkiye, oyunları bozan ve oyun kuran hamleler yapıyor.

BAŞKAN Erdoğan'ın, Suudi Arabistan, Katar, Irak, Mısır ve son olarak Suriye arasında BÖLGESEL İTTİFAK için attığı adımlar, stratejik özellikte.

Üçüncü Dünya Savaşı'nın ayak sesleri duyulurken, ORTADOĞU YENİDEN paylaşıma tabi tutulurken, bunları sağlamak üzere Derin Amerika uçak gemileri, atom denizaltıları, onlarca savaş gemisi ile Doğu Akdeniz- Kızıldeniz-Basra Körfezi'ne çökmeye çalışırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile buluşması ve birçok konuda İTTİFAK sağlaması, YENİ JEOPOLİTİK HARİTALARA

MÜDAHALE ETME FIRSATI VERECEKTİR. EVET. TÜRKİYE'NİN İÇİNDE OLMADIĞI HİÇBİR OYUN PLANI DOĞU AKDENİZ VE ORTADOĞU'DA TUTMAZ, İŞLEMEZ. NOKTA.