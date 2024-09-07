Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 21. İmam Hatipliler Kurultayı’nda önemli mesajlar

CANLI YAYIN

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

İmam Hatip camiasının çok değerli mensupları, sevgili hocalarım sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İmam Hatip nesliyle tekrar bir araya gelmenin bahtiyarlığı içerisindeyim. Sizlerle beraber olmanın heyecanını yaşıyorum. Gönülleri buluşturan Rabbime sonsuz hamd ediyorum.

Türkiye'den ve dünyadan imam hatiplerin kurulması için varını yoğunu seferber etmiş nice güzel insanlar var. Rabbim onlardan razı olsun. 22 yılda ülkemizde çok hizmetler ürettik. Ülkemizi kat be kat büyüttük. Kırılmaz denen rekorları kırdık. Eğitimde, sağlıkta, ticarette, aklınıza gelebilecek her alanda Türkiye'nin itibarını artırdık. Bunların tamamı önemlidir. Bunların hiçbiri bizim mücadelemizin asış gayesi değildir. Şahsen benim için geçmişten bugüne kadar gelen tek bir sıfatım var, o da imam hatipli olmamdır. Bana ömrüm boyunca yaptığım tek bir şeyi söyle deseler, tereddüt etmeden vereceğim tek cevap var. İmam hatiplerin önündeki sorunları kaldırmaktır. Tüm sıfatlar gelip geçer.

İmam hatipleri kuranlar sadece 3-5 kişiydi. Şimdi görüyorum ki sel olduk, deniz olduk, hatta okyanus olduk. Sevgili imam hatipli kardeşim, sen varsın sen işte buradasın. Sen eskisinden daha çoksun. Sen varsan, şehadetleri dinin temeli olan ezan, yurdumuzun üstünde ebedi inleyecek, ebedi okunacak. Sen varsan, rengini şehitlerimizin kanından alan bayrağımız, nazlı nazlı dalgalanmaya devam edecek.