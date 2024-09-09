Kritik Kabine sonrası Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapıldı. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan, alınan kararlarla ilgili Millete Sesleniş konuşması yaptı. Kabinenin gündeminde ekonomi, enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele, teğmenlerin kılıçlı yemini, terörle mücadele, Gazze diplomasisi gibi önemli konular vardı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

Milletimizin göz bebeği ve peygamber ocağı TSK'nın gücüne güç katan her adımın yanındayız. Ordumuzun disiplinine, insicamına ve itibarına gölge düşürecek her türlü girişimin karşısındayız. Kahraman ordumuzun yıpratılmasına da ordumuz üzerinden siyasi hesap görülmesine de müsaade etmeyiz. Aynı hassasiyet Gazi Mustafa Kemal için de geçerlidir. Tahkikatı çok boyutlu şekilde yürütüyoruz.

YENİ ANAYASA MESAJI

Türk demokrasisinin darbelerle ve darbeci zihniyetle hesaplaşmasını tamamlayabilmesi için sivil anayasa ihtiyaçtan öte bir zorunluluktur.

GAZZE'DEKİ SOYKIRIM

İsrail hükümeti işgal politikasını Mescid-i Aksa'yı da içine alacak şekilde genişletmek istemektedir. Her fırsatta Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın liderler seviyesinde toplanması aciliyet arz ediyor. Görevi Kudüs davasına sahip çıkmak olan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın günden güne pervasızlaşan bu saldırılara bigane kalması düşünülemez.

NARİN CİNAYETİ

Narin yavrumuz katledildi. Bunun hesabını soracağız. En ağır cezaya çarpıtılması için konunun takipçisi olacağım.

AYŞENUR'UN KATLEDİLMESİ

Ayşenur Ezgi'nin kanının yerde kalmaması için her hukuki adımı atacak, İsrail'le mücadeleyi en üst düzeyde Adalet Divanı'na da müracaatla devam ettireceğiz.

ENFLASYONDA BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Hayat pahalılığın vatandaşlarımızın hayatında sebep olduğu sorunları ortadan kaldırmak için yoğun çaba içindeyiz. Enflasyonda haziranda başlayan ağustosta da devam etti. Son 3 ayda yıllık enflasyon 23,5 geriledi. Ekonominin kırılganlığını önemli ölçüde azalttık. Para, maliye ve gelirler politikalarını uyumla yürüterek, tek haneli enflasyona mutlaka ulaşacağız. Bunu daha önce nasıl yaptıysak yine başaracağız. Türkiye enflasyonu düşürerek büyüyecek. Enflasyon düştükçe yatırım ortamı iyileşecek, rekabet güçlenecek ve istikrarlı yüksek büyüme olacak. Bu yılı yüzde 3,5'luk bir büyümeyle kapatmayı ve 2025-2027 döneminde büyümede kademeli bir artış görmeyi öngörüyoruz. Türkiye ekonomisi bu süreçten daha da güçlenerek çıkacak, çok farklı bir lige yükselecektir