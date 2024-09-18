Menderes ve yol arkadaşları kabirleri başında anıldı

Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 63'üncü yılında Zeytinburnu Topkapı'daki anıt mezarda düzenlenen törenle anıldı. Törene İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

MİLLETE KURULAN PUSU

Tören Kuran'ı Kerim okunmasıyla başlarken, Menderes, Polatkan ve Zorlu için dualar edildi. Adnan Menderes'in kabrine karanfil bırakıldı. Daha sonra 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın kabri ziyaret edilerek dua edildi ve karanfil bırakıldı.

İRADEYE PRANGA

Programa katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Merhum Adnan Menderes'in manevi huzurunda, bağımsızlığımıza ve milli irademize vurulmaya çalışılan prangaları, 27 Mayıs'ı, 12 Eylül'ü, 15 Temmuz'u; tüm darbe, ihanet ve kalkışmaları bir kez daha lanetliyoruz. Bu hain saldırılar, milletimizin istiklal ve istikbaline; devletimizin bekasına kurulmuş pusulardı" şeklinde konuştu. Adnan Menderes'in gelini Ümran Menderes konuşmasında, "27 Mayıs 1960, 16 - 17 Eylül 1961 tarihleri ülkemizin siyasal tarihinde kara bir leke olarak yer almıştır. Ne acıdır ki müttefikimiz ülkeler ve içimizdeki yandaşları yani maşaları tarafından bu acı olaylar yaşanmıştır. Anlaşılan o dur ki bunlardan ders çıkarılmamış, darbeler ve darbe teşebbüsleri farklı tarihleri arasında tekrarlanmıştır. Darbelerden medet umup, iktidar hayalleri kurmak hiçbir partiye yarar getirmeyeceği gibi ülkemize de zarar vermekte. Askerimiz çok değerlidir. Onun görevi daha ziyade ülkeyi dış güçlerden gelecek tehditlerden, tehditlere karşı korumaktır. Umut ederim ülkemiz bir daha böyle acılar yaşamaz" dedi.