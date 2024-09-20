Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu: "Bilmeyenler uyduruyor"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Erbaş, Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iftirasına da açıklık getirerek, "Orada ezandan bahsediyorum. Ezan ile Kelime-i Şehadet'in farkını bilmeyenler maalesef böyle yalanlar uydurabiliyorlar" dedi.

MİLLET OLARAK NARİN'E AĞLADIK

İzmir'de 'Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası' tanıtım programı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun, İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve çok sayıda davetlinin katılımı ile Bornova Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bu yılın temasının 'Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası' olarak belirlendiğinin altını çizen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Müslümanlar olarak en temel sorumluluklarının, Hz. Muhammed'in yüce şahsiyetini özümsemek, örnek ahlakını benimsemek ve evrensel mesajını tüm insanlıkla buluşturmak olduğunu söyledi. Peygamber Efendimiz ile kız çocuğu dünyaya geldiği zaman utanılan bir dönemden, 'Cennet annelerin ayakları altındadır' ifadesiyle kadınların baş tacı edildiği bir döneme geçiş yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Erbaş, millet olarak Diyarbakır'da katledilen Narin için ağladıklarını, o dönemlerde belki de her gün böyle olayların yaşandığını aktardı.

FİLİSTİN İÇİN ELDEN NE GELİYORSA YAPMALI

Filistin'de de çocuk, bebek ve kadın demeden 40 bini aşkın Müslüman'ın şehit edildiğine değinen Prof. Dr. Erbaş, "Bugün Müslümanlar elinden ne geliyorsa onu yapmalı, buradaki zulme son vermek için dilinden ne geliyorsa onu yapmalı. Boykot mu yapmamız gerekiyor, boykotumuzu yapmalıyız. Dünyanın gözü önünde bizim burnumuzun dibinde bu zulme nasıl duyarsız kalırız? Dolayısıyla bu zulüm bitinceye kadar yapmamız gereken her şeyi yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Lübnan'da onlarca kişinin öldüğü ve yüzler kişinin de yaralandığı telsiz patlamasını da değerlendiren Prof. Dr. Erbaş, "Lübnan'da bilgiyle kaç kişiyi öldürdüler? Bu, bilginin insanları katletmek için öldürülmesi anlamına gelmiyor mu? Peygamberimiz buyuruyor ki; 'Yarabbi faydasız bilgiden sana sığınırım.' Demek ki Müslüman anlayışında, bilgi insanları öldürmek, insanlara zarar vermek için değil, insanları yaşatmak içindir. Efendimizin bütün hayatına baktığımız zaman bunu görürüz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bunu görürüz. Onun için Peygamber Efendimizi sevmek, ona tabi olmak bizim için imani bir sorumluluktur" dedi.

FİTNE VE FESADIN AYYUKA ÇIKTIĞI BİR DÖNEMDEYİZ

Şuan fitne ve fesadın ayyuka çıktığı bir dönemde yaşadığımızı hatırlatan Prof. Dr. Erbaş, "Özellikle teknoloji geliştikçe, iletişim araçları, internet dünyası. Aman yarabbim, oradaki fitne, fesat, iftira, yalan, Hz. Muhammed'in ümmetine yakışır mı? Efendimiz münafığın 3 alameti vardır buyuruyor. Konuştuğu zaman yalan söyler. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete ihanet eder, emanete riayet etmez. Demek ki yalan söylemek, iftira etmek ile müminlik bir arada olmaz, bir arada yürümez. Bu münafıklık alametidir. Bunlardan uzak durmamız lazım" diye konuştu.

VİDEOLARIN BAZI BÖLÜMLERİ KESİLMİŞ

Yeni Asır'ın konuştuğu Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, geçtiğimiz günlerde kendisine yönelik Kelime-i Şehadet'i eksik okuduğu iftirasına açıklık getirdi. Yalova'da Hz. Ali Camii ile Vasfiye Turna Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu açılışında kurdele keserken Kelime-i Şehadet'i ezanda geçtiği şekli ile okuduğunun altını çizen Prof. Dr. Erbaş, "Cami açılışında ben ezanda geçtiği şekliyle 'Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden Resülullah' diyorum. Bu, yeryüzünde her zaman inleyen ezanın cümleleri minarelerimizden de inleyecek diyorum. Onu yanlış anlamışlar. Sosyal medyada dolaşan videoların bazı bölümleri kesilmiş. Biliyorsunuz iftiracılar az değil. Halbuki ben orada ezandan bahsediyorum. Ezan ile Kelime-i Şehadet'in farkını bilmeyenler maalesef böyle yalanlar uydurabiliyorlar" dedi.

İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban ile İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın da birer konuşma yaptığı etkinlikte, program sonunda Prof. Dr. Erbaş'a çiçek verildi. Prof. Dr. Erbaş, İzmir ziyaretinin ikinci gününde İzmir Valiliği'nde Vali Elban ile bir araya geldi.