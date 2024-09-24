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Koruyucu Aile Modeli tanıtılacak

HABER MERKEZİ
Koruyucu Aile Modeli tanıtılacak
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ABD'de yaptığı konuşmada Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde çarşamba günü düzenleyecekleri üst düzey yan etkinlik kapsamında, koruyucu aile konusunda küresel anlamda bir seferberlik çağrısı yapacaklarını duyurdu. Bakanlık olarak Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu kapsamında, üst düzey bir yan etkinlik yapacaklarını vurgulayan Göktaş, geçen sene "sosyal refahın adil dağılımı" temalı yan etkinlik yaptıklarını, bu seneki üst düzey yan etkinliğin temasının ise Emine Erdoğan'ın himayelerinde hayata geçirilen "Gönül Elçileri" projesi olacağını söyledi
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