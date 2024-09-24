Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı imzalandı

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile görüşen BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı Profesör Jeffrey Sachs, Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzaladı. Emine Erdoğan, "Küresel kalkınmanın, daha adil ve kapsayıcı bir geleceğin öncelikle barış ortamında ortak çabalarla gerçekleştirilebileceği hususunda hemfikiriz" dedi. BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sachs arasında basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Sachs'ın, 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı ile Sıfır Atık projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını aktardığı, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan'ı takdirle karşıladığını ilettiği ifade edildi. Erdoğan sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı (SDSN) Jeffrey Sachs ile bir araya geldik. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta Sıfır Atık uygulamasının kazandıracağı ivme hakkında görüş alışverişinde bulunduk."