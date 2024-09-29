Hasan Nasrallah öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkentini yakıp yıkıyor. Hizbullah'ı hedef aldığını açıklayarak bölgeye aralıksız ağır saldırılar gerçekleştiren İsrail kuvvetleri Beyrut'u patlama seslerine boğdu. İsrail ordusu ise yayınladıkları açıklamasında Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın öldüğünü duyurdu. İsrail'in iddiasına Hizbullah'tan yanıt geldi ve Nasrallah'ın ölümünü doğruladı. İsrail'den yapılan açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın füze birimi komutanı Muhammed Ali İsmail ve yardımcısı Hüseyin Ahmed İsmail, savaş uçaklarıyla düzenlenen saldırıda öldürüldü. Onlarla birlikte Hizbullah'ın diğer mensupları da ortadan kaldırıldı" ifadeleri kullanıldı. Saldırılarda İran Devrim Muhafızları Ordusunun komutanlarından Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan'ın da öldürüldüğü bildirildi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

İRAN Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonunun Lübnan başta olmak üzere İsrail'in bölgedeki saldırganlığını ele almak üzere toplandı. Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rızai, "Bir grup komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Siyonist rejimin Beyrut banliyölerinde işlediği suçlar dahil olmak üzere bölgedeki son olayların araştırılmasına odaklanıldı" ifadelerini kullandı. İran'da 5 günlük yas ilan edildi. Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani de Nasarallah'ınsaldırıda ölmesi nedeniyle ülke genelinde üç günlük yas ilan etti. Dün Suriye de üç günlük yas ilan etti.

YENİ LİDER OLABİLİR

Nasrallah'ın ölümünden sonra örgütün başına geçmesi beklenen isimlerin başında ise Haşim Safiyuddin geliyor. Safiyeddin, Hizbullah'ın siyasi işlerini yöneten "Cihad Konseyi'nin" bir üyesi. Öte yandan 1964 yılında Güney Lübnan'ın kıyı kenti sur yakınlarındaki bir köyde, köklü bir din adamı ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi.