Meclis 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Ekim Salı günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla yeni yasama yılına başlayacak. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, 28. Dönem 3. Yasama Yılı öncesi değerlendirmelerde bulundu. Güler, "Değişik zamanlarda siyasi partilere ziyaretler yapmak suretiyle usul ve yöntem açısından bir düşünceyi ortaya koyarsak, sonraki aşamalarda toplumun her kesimiyle müzakere ederek, sivil, demokratik, katılımcı, çoğulcu bir anayasayı milletimize armağan ederiz" dedi. Güler, yeni yasama yılında Genel Kurulda ilk olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerini tamamlayacaklarını anlattı.

YENİ ANAYASA

TBMM'nin yeni dönemdeki en önemli gündem maddelerinden biri yeni anayasa ve içtüzük olacak. Aynı zamanda Güler, Rusya- Ukrayna savaşı ve İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının da gündem de bulunacağını söyleyerek şöyle ifade etti: "Ülkemizin siber güvenliği, bilişim sistemine yönelik altyapı güvenliği noktasında Milli Güvenlik Kuruluna sunulan rapor kapsamında bazı arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bu konuya yönelik bir çalışma yapılıyor. Bunun için bir yasa teklifi gerekiyor."