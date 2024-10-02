İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’dan açıklama: Karşılık verirlerse yanıtımız daha sert olur

Son dakika haberleri... İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ülkesinin İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği füzel saldırısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan konuşmasında şunları kaydetti:

"İsrail'in kendilerine karşılık vermeleri durumda yanıtlarının daha sert olacağını dile getirdi. Biz barış istiyoruz, kan aksın istemiyoruz ama İsrail bizi zorluyor."

İRAN'IN İSRAİL'E FÜZE SALDIRISI

İran, ulusal güvenliğini hedef alan saldırılarına karşılık İsrail'e füze saldırısı düzenlendiğini duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşan'ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık gerçekleştirildiği belirtilmişti.

İran, saldırıda İsrail'e yüzlerce füzenin atıldığını ve hipersonik Fettah-1 füzelerinin de ilk kez kullanıldığını duyurmuştu.

İsrail'in bu saldırıya askeri yanıt vermesi halinde "yıkıcı karşılık" göreceği uyarısında bulunulmuştu.