70’ten fazla sanatçı için şok maaş iddiası “Devlet Tiyatroları’nda lale devri bitti”

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde 70'ten fazla oyuncunun hiç sahneye çıkmadan yılda 18 maaş aldığı öğrenildi. DT Genel Müdürü Tamer Karadağlı'nın, "Lale Devri bitti" açıklaması sonrası gözlerin çevrildiği Devlet Tiyatroları'nda 10 yılı aşkın süredir hiçbir oyunda yer almayan oyuncular olduğu belirtiliyor.

'HAKARET ETMİŞTİ'

Bu oyuncu grubunun küçük bir azınlık olduğu genel oyuncu kadrosunun yüksek performans ile çalıştığına değiniliyor. Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Nejat Birecik de benzer bir noktaya dikkat çekerek şunları söyledi: "Benim dönemimde 21 yıl hiç oyun oynamamış, adres bilgisi, telefon bilgisi bile yanlış çok ünlü bir oyuncu tespit ettik. Bir teşvikini ödemediğimiz için hakaret ederek beni arayıp hesap sordu." Bahsedilen oyuncunun bir dönem sıkça adı magazin olaylarına karışan Meral Oğuz olduğu bilgisine ulaşıldı. Öte yandan Oğuz'un oynadığı son oyunun 1997 yılında sahnelenen 'Ben Anadolu' olduğu öğrenildi.