Filistin’e destek İsrail’e lanet! Soykırımın yıl dönümünde Türkiye ayakta!

Katil İsrail'in, 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik düzenlediği saldırıların üzerinden tam 1 yıl geçti. Eli kanlı İsrail ordusunun kadın çocuk gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda, 40 bini aşkın sivil hayatını kaybetti. Türkiye'nin 81 ilinde ise bugün Filistin için destek yürüyüşü gerçekleşti. Filistin'e Destek Platformu çatısı altında birçok STK, Filistin'de yaşanan soykırımın yıl dönümünde Gazze'de yaşananları protesto etmek amacıyla Üsküdar Meydanı'na akın etti. "Gazze 365 gündür direniyor" ve "Sabır, savaş, zafer" sloganlarıyla gerçekleştirilecek mitingde, direnişin ve sabrın gücü vurgulanarak, Filistin'e destek mesajları verildi.

BİLAL ERDOĞAN: ABD DE BU SOYKIRIMDA YERİNİ ALIYOR

Saat 14.00'da başlayan mitinge katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Gazze soykırımın yıl dönümü. Soykırım devam ediyor. O zaman korkulduğu gibi bölgesel bir savaşa da İsrail bunu ısrarla dönüştürüyor. Lübnan'ı da yeni bir Gazze'ye çevirecek girişimlerde bulunuyor. İstediği gibi istediği yeri bombalıyor. Bombası tükendikçe ABD yenilerini gönderiyor. Tarih yazacaktır ABD de bu soykırımın bir ortağı olarak maalesef yerini alıyor. Amerikan kamuoyunda da artık aslında İsrail daha fazla mahkum edilmeye başlanmış durumda. Dünya vicdanlarında zaten kesin bir şekilde İsrail mahkum edildi edilmeye devam edecek.

Zaten dünyanın bütün mahkemeleri bunları tescillemeye devam edecek bunları göreceğiz. İsrail aslında kendine bir kuyu kazıyor. Bunu er ya da geç görecek. Eğer bunu erken görebilse belki bölgesinde barış içinde emniyetle vatandaşlarını yaşatabilecek bir gelecek kurabilir. Ama İsrail'in başındaki o insanlık düşmanı irade Netanyahu'da kişiliğini bulan insanlık dışı irade barışın peşinde değil. Vatandaşları için huzur temin etmenin peşinde değil. Daha fazla kan daha fazla gözyaşının peşinde. Bu kadar insanı milletine, ırkına, dinine düşman ediyor.

Boykot her zaman için çok önemli kritik. Bu konudaki hassasiyetleri yitirmemek lazım. Boykotla ne olur ki dememek lazım. Bugün Türkiye'de ilişkili olduğu bariz olan bir markanın Türkiye'de işlerinin kötüye gitmesi dükkanlarını kapaması demek dünyadaki bütün boykot hareketine güç verecektir. İsrail sermayesinin dünyanın önemli gruplarının yatırımcısı olduğunu arkasında olduğunu biliyoruz." dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KIZI SÜMEYYE BAYRAKTAR: MASUM İNSANLAR KATLEDİLİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Bayraktar ise aHaber'e yaptığı açıklamada "Soykırımın birinci yıl dönümünde biz de tüm gücümüzle İsrail zulmüne karşı dur demek için buradayız. Bu zulüm birinci gününden beri he bitti ha bitecek diye biz umarken artarak devam ediyor. Şu an başka ülkelere de sıçradı. Biz buna karşı sesimizi çıkarmak zorundayız. Dur demek zorundayız. Orada kadınlar çocuklar katlediliyor. Masum insanlar katlediliyor. İsrail tabii ki burada hakikati farklı propaganda yöntemleriyle çarpıtmaya çalışıyor. Başka bir şey söylüyor dünyaya. Orada kendi bağımsızlığı için direnen bir halk var. Dolayısıyla biz de o masum insanları sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz ve dünyaya da orada aslında neyin hakikat olduğunu anlatmaya da devam edeceğiz. Bu bizim sorumluluğumuz" ifadelerine yer verdi.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ALİ ERBAŞ: İNSANLIĞIN ORTAK VİCDANININ SESİ OLMAK İÇİN BURADAYIZ

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı işgal ve soykırıma karşı Müslüman alimler ve farklı inançlara mensup din adamlarıyla Taksim Camii önünde "Barışa Çağrı" ortak basın açıklaması yaptı. Prof. Dr. Ali Erbaş "Asırlar boyu Müslüman, Yahudi, Hristiyan milyonlarca insanın barış içerisinde yaşadığı medeniyetler beşiği kadîm şehir İstanbul'dan; camilerin, kiliselerin, sinagogların adeta yanyana komşuluk yaptığı, birlikte yaşama tecrübesinin merkezi olan Beyoğlu Taksim'den dünyanın farklı yerlerinden Balkanlardan gönül coğrafyamızdan, Müslüman alimler ve farklı kiliselerden dini liderlerle birlikte sizleri ve dünyanın tüm vicdanlı insanlarını selamlıyoruz. Bugün, Filistin ve çevresinde yaşanan soykırım karşısında insanlığın ortak vicdanının sesi olarak buradayız. Bir yıldır devam eden katliama karşı sesimizi yükseltmek için bir aradayız. Yılardır büyük zorluklar ve sıkıntılar içinde hayatta kalma mücadelesi veren Filistinliler, son 1 yıldır tarihte benzeri görülmemiş katliama ve soykırıma maruz kalmaktadır. 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı ahlaksız ve hukuksuz saldırılar çevreye ve hatta bölgeye de yayılarak bütün acımasızlığıyla devam etmektedir" dedi.