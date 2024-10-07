AK Parti MYK sona erdi! Ömer Çelik: Lübnan’ı yeni Gazze yapmak istiyorlar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Katliamcı ve soykırımcı Netanyahu hükümetinin eylemlerine en acımasız şekilde devam ettiği görülmekte. Tabii şimdiye kadar birçok kere çeşitli kınamalar, çeşitli protestolar ortaya koyuldu. Ama görüldüğü üzere özellikle Batı toplumlarında hükümetlerle halklar arasındaki ayrım çok büyük bir ayrım olmuş durumda. Batı toplumlarında insanlar üniversitelerde, sokaklarda her yaştan insan, üniversite öğrencileri büyük bir insanlık cephesi oluşturmaya çalışıp Gazze'ye sahip çıkarken, maalesef hükümetler tam tersi bir şekilde bu soykırımcı siyasete destek veriyorlar. İspanya gibi, Belçika gibi, ilk başta Refah Sınır Kapısı'na gidip orada Filistin halkına, Gazze halkına sahip çıkan ülkelerin başbakanları oldu.

Daha sonra İspanya örneğinde olduğu gibi, Filistin devletini tanıyan açıklamalar geldi ve İsrail'in yaptığının soykırım olduğunu ifade eden girişimler oldu. Arkasından Türkiye'nin de katıldığı bir süreci Güney Afrika başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararlar söz konusu oldu. Tüm bu kararlar çerçevesinde bakıldığında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin ve diğer kurumların ortaya koyduğu tavrın arkasına bir eylem koyulamadığı için İsrail, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni de tehdit etti. Uluslararası sistemin ve uluslararası kurumların bunu seyretmesi neticesinde ortaya çıkan tablo en son gelinen yerde İsrail, Netanyahu hükümeti, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'i istenmeyen adam ilan etti.

"KATİLLER ŞEBEKESİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gelinen tabloda bütün sistemi, bütün uluslararası hukuku ve insanlığa ait her değeri karşısına alan soykırımcı bir şebekeyle, bir katiller şebekesiyle karşı karşıyayız. Bu olay ilk başladığında Netanyahu'nun ilk sözleri İsrail'in savunulması ya da İsrail vatandaşlarının korunmasıyla ilgili değildi. Masum ya da sivil insanların korunmasıyla ilgili değildi. Netanyahu'nun ilk cümlesi bu olaylar olur olmaz, "Bölge haritalarını değiştireceğiz, bölgede haritaların değişimine imza atacağız" şeklinde bir yaklaşımdı.

Arkasından "David Koridoru'nu kuracağız" gibisinden bir açıklama yaptı. Gelinen noktada o günden itibaren söyledik ki "Bölgesel savaşı artırarak, bölgesel savaşı genişleterek burada Netanyahu hem kendisinin hukuk önünden kaçmasını sağlamaya çalışıyor, hem de bütün bir bölgeyi ateşe atmaya çalışıyor" dedik. Böylece kademeli olarak bu bölgesel savaşın gerçekleşmesi söz konusu oldu. Bugün Lübnan'ı yeni bir Gazze yapmaya çalışan bu katil şebekesinin, bu soykırımcı şebekenin faaliyetleriyle karşı karşıyayız.

'KESİNLİKLE CEZASIZLIK ALGISINA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Canımızı çok yakan şiddet olayları oldu. Kadın polisimiz şehit oldu. İki kadın cinayeti peş peşe işlendi. Son derece üzücü mahşeri vicdanı yaraladı.

Sıla bebeğin de hayatını kaybettiğini öğrendik son derece üzgünüz. İnfaz yasası ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilecektir. Kesinlikle cezasızlık algısına müsaade etmeyeceğiz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak hassasiyetimiz çok yüksek. Tüm çalışmalarımızı yürütüyoruz.