Timur Cihantimur’un kazadan sonraki ses kayıtları ortaya çıktı!

"ÇOK KÖTÜ KAZA YAPTIM, BİRİNE VURDUM"

Ses kayıtlarında Cihantimur'un Adem isimli bir kişiyi arayarak, "Adem ağabey yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel, lütfen gel. Allah belamı versin, hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel. Birine vurdum, hemen gel. Hayatım bitti" dediği duyuluyor. Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.

Cihantimur'un aracının otomatik olarak 112 Acil Servisi aradığı ve kimsenin cevap vermediği de duyuluyor.