Eylem Tok ABD’de 3. duruşmaya çıktı

İstanbul'da karıştığı ölümlü trafik kazasından sonra 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran ve Türkiye'nin talebi üzerine Boston'da yakalanan anne Eylem Tok'un Türkiye'ye iade duruşmasında,tutukluluk halinin devamına karar verildi. Tok, Boston'da üçüncü kez "iade" duruşmasına çıktı. 1 saat 40 dakika süren duruşmada savcılık makamı, Eylem Tok'un, oğlunu kaza sonrası yurt dışına kaçırmasıyla Türkiye'de suçunun sabit hale geldiğini vurguladı. Savunma tarafı ise Tok'un suçu Türkiye'de 1 yıldan az hapis cezası içerdiği için iadesinin zorunlu olmadığı tezini işledi. Hakim Donal J. Jabell,, taraflardan yaptıkları savunmaları 1 hafta içinde özetleyerek sunmalarını talep ederek, Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eyüpsultan'da 1 Mart'ta çarpıp yaraladığı Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur'un (17), annesi Eylem Tok'un aracıyla kaza yerinden uzaklaştığı, ikilinin önce Mısır'a, ardından da ABD'ye gittikleri tespit edilmişti.