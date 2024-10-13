Başkan Erdoğan’ın verdiği ’değişim’ sinyali sonrası Kabine toplanıyor! Masada hangi konular var?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan liderliğinde yarın toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda son günlerde artan şiddet olayları ele alınacak.

KADINA ŞİDDETLE MÜCADELE SUNUMU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sunum yapacak. Sunumun ana başlıkları aile danışmanlığı, kadına yönelik şiddetle mücadele ve bu konudaki sosyal risk haritasının çıkarılmasına yönelik çalışmalar olacak.

Meclis gündemine gelecek olan yargı paketinde de gelinen son aşama konuşulacak.

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER GÖRÜŞÜLECEK

İsrail'in uyguladığı soykırım ve işgal politikası ele alınacak. Bölgedeki son durum ve olası gelişmeler değerlendirilecek. Bu kapsamda terörle mücadele öne çıkan başlık olacak.

Yurt içi ve yurt dışında yapılan operasyonlar görüşülecek.

EKONOMİDEKİ GELİŞMELER MASAYA YATIRILACAK

Ekonomideki gelişmeler de Kabine Toplantısı'nda ele alınacak en önemli başlıklardan olacak. Enflasyon, yatırım, istihdamda gelinen son durum konuşulacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının gıda denetimlerindeki çalışmaları da masada olacak.

Kabine Toplantısı'nın bitiminde Başkan Erdoğan kameraların karşısına geçecek, tüm başlıklarla ilgili ayrıntılı değerlendirmede bulunacak.