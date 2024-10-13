Hizbullah, İsrail’in Golani Üssü’nü vurdu. Çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesi yakınlarındaki Golani Tugayı'na düzenlediği saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısınıon da 100'e yaklaştığını duyurdu.

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan'da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve dronu korumak için füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi.

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta olduğu aktarıldı.

YASAKLAMALARINA RAĞMEN AYRINTILAR NETLEŞİYOR

Hizbullah'ın İsrail'deki askeri üsse düzenlediği dronlu saldırıda yaralı sayısı 67'ye yükseldi. Hizbullah, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" dedi.

Lübnan'daki Hizbullah, İsrail'e düzenlediği dronlu saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Hizbullah, açıklamasında İsrail'in merkezindeki Binyamina bölgesinde bulunan Golani Tugayı kampına dronlu saldırı gerçekleştirildiğini doğrulayarak, "Saldırı, Gazze Şeridi'ndeki kararlı Filistin halkına ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek vermek ve Lübnan'ı ve halkını savunmak için gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

Üst düzey bir Hizbullah yetkilisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada ise saldırıda "bir intihar dronu" kullanıldığını söyledi. Yetkili, "Direnişin kabiliyetleri hala güçlü ve İsrail'in arkasına ulaşabilecek kapasitede" dedi.

YARALI SAYISI 67'YE YÜKSELDİ

İsrailli sağlık görevlilerine göre, Hizbullah'ın dronlu saldırısında yaralı sayısı 67'ye yükseldi. Ağır yaralı sayısı 4 olarak açıklanırken, 5 kişinin durumunun ciddi, 14 kişinin ise orta derecede olduğu bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

KASSAM TUGAYLARI, GAZZE'NİN GÜNEYİNDE 4 İSRAİL ASKERİNİN ÖLDÜĞÜNÜ DUYURDU

Öteyandan; Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyinde İsrail askeri araçlarını hedef alan dron saldırısında 4 askerin öldüğünü açıkladı.

Kassam Tugayları, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusunda 2 askeri araçtan oluşan İsrail keşif devriyesinin intihar dronuyla vurulması sonucu 4 İsrail askerinin öldürüldüğünü kaydetti.

Kassam, saldırıya dair görüntüleri de paylaştı.