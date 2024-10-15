Özel sadece seyretti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bazı programlara katılmak için Muğla'ya geldi. Özel, Bodrum ve Datça programlarının ardından Marmaris ilçesinde belediye tarafından yaptırılan Halk Kafe'nin açılışına katıldı.

CHP lideri Özel'in yanına yaklaşarak elini uzatan işçi Murat Koç, uğradığı mobbingi Genel Başkan Özgür Özel'e anlatmak istedi.

Özel'le tokalaşan bir vatandaş, "Marmaris'e hoşgeldiniz sayın genel başkanım. İşimizden olduk. 7/24 çalıştık, başkanımız bizi işten attı. 5 dakikanızı ayırır mısınız?" dediği sırada zabıtalar ve partililer tarafından alandan yaka paça uzaklaştırıldı.

Murat Koç, uzaklaştırılırken CHP liderinin hiçbir itirazda bulunmaması ve sadece uzaktan izlemesi vatandaşların tepkisine neden oldu.

'EKMEĞİMİ SAVUNDUM'

Özel ise hiçbir şey olmamış gibi partililerle tokalaşmaya devam etti. Alandan uzaklaştırılan Murat Koç, bağırarak sesini duyurmaya çalışsa da kimse oralı olmadı. Kafenin açılışını Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Marmaris Belediye Başkanı Acar ünlü ile yapan Özel, vatandaşlarla ve belediye çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi. O anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından vatandaşlar da yaşananlara tepki gösterdi.

MOBBİNG İDDİASI

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası mobbing uygulanarak işten çıkarıldığını öne süren eski milli boksör Murat Koç (51), amacının şov yapmak olmadığını, sadece ekmeğinin peşinde olduğunu söyledi.

Murat Koç, "Marmaris'e hoşgeldiniz sayın genel başkanım. 7/24 çalıştık ama işimizden atıldık 5 dakikanızı ayırır mısınız?" diye sorunca araya zabıtalar girdi.

Koç, "Acar Ünlü ile çok fazla bir teşviki mesaim yoktur. Sadece ekmeğimi savundum. Gidip sesimi duyurmak istedim. Daha öncesinde saha sorumluluğu yaptım. İşçi olmadığım halde kendim yol yıkadım, süpürdüm, temizlik yaptım. belediyeye girdim" dedi.

Mağdur işçi lafını bitirmeden zabıtalar tarafından apar topar alandan uzaklaştırıldı.

Koç, belediyede şoför olarak çalıştığını anlatarak, şöyle konuştu: "Seçim öncesi birikmiş izinlerimi kullandım. Daha sonrasında ailevi sorunlarım vardı. Oğlum Ankara'da cezaevinde yatıyor. Bu nedenle rapor da aldım. Seçim sonrası işe başladığımda temizlik işlerinde kamyon arkasında çalıştırılmam istendi. İtiraz ettim, çalışmak istemedim. Ardından beni gece 12.00, sabah 07.00 yemek ve çay molası olmadan çöp taksiye verdiler. Tek başıma olduğum için işte aksamalar oldu. Bundan faydalanıp beni işten çıkardılar."

"SENİNLE BAŞKAN UĞRAŞIYOR"

İŞTEN çıkarılmadan önce müdürü ile konuşmaya gittiğini de ifade eden Koç, aralarında geçtiğini öne sürdüğü konuşmayı şöyle aktardı: "Müdüre gidip 'benle neden uğraşıyorsun?' dedim. O da 'Ben seni tanımam. Sen beni hiç gördün mü?' diye sordu. Hakikaten de görmedim. Sonra 'Ben seninle uğraşmıyorum güzel kardeşim. Seninle başkan uğraşıyor' dedi. Bu konuşma başkanın kulağına gittiği halde aynı kişi şu an hala Temizlik İşleri Müdürü."