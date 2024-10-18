‘Kahramanmaraş fayı yeni bir deprem üretmeyecek’

Sivas'ta dün saat 11.29'da 4,7 büyüklüğünde 10 dakika sonra ise 4,1 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin merkez üssü olan köylerde bulunan bazı evlerde çatlaklar oluştu. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, "Gelen ihbarlar maddi hasar şeklinde. 12 evde hafif hasar var. 5 öğrencimiz panik atak nedeniyle fenalaştı. Karayolları, ÇEDAŞ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, jandarma ve emniyet ekipleri tarama çalışmalarına devam ediyor" dedi.

3 BÜYÜK DEPREM OLDU

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son iki günde meydana gelen depremlerin Kahramanmaraş fayıyla ilişkisi ve etkisini değerlendirdi. Sözbilir, "Kahramanmaraş fayı 6.8 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip. Geçmişte bunu 3 kez yapmış. Bunlardan birini de 500'lü yıllarda yapmış. Bu deprem Doğu Anadolu fayı üzerinde 500'lü yıllarda gerçekleşen depremin tek bir fay üzerinde gerçekleşmediğini, Maraş fayının da bu depreme kaynaklık ettiğini anlayabiliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Sözbilir, "6 Şubat depreminden sonra dikkat ettiğimiz konu, kırılmayan fay parçalarıydı. Bunlardan biri dün Malatya-Kale depreminde kırılmış oldu. 5.9 büyüklüğündeki Malatya-Kale depremi, 2020 Elazığ deprem kırığının güneybatı ucu ile 6 Şubat 2023 Maraş-Pazarcık depreminin kuzeydoğu ucu arasındaki bölgede gerçekleşti. Benzer özellikler şu an Maraş fay zonunun kendisinde var. Yani Maraş merkezli, 6 Şubat'ta 2 deprem oldu. Birincisi Pazarcık, diğeri Elbistan merkezliydi. Maraş'ın kendisinin il merkezi olarak oturduğu fay henüz kırılmadı. Yani Maraş fay zonu, geçmişte özellikle son 10 bin yılda 3 yıkıcı deprem üretmiş. Bunlar hep 6 üstü depremler. Dolayısıyla Doğu Anadolu fayı üzerinde gerçekleşen depremin tek bir fay üzerinde gerçekleşmediğini, Maraş fayının da bu depreme kaynaklık ettiğini anlayabiliyoruz. Bu nedenle de çok yakın bir gelecekte, Kahramanmaraş fayının tekrar bir deprem üretmemesi gerekiyor" diye konuştu.