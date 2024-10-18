Kan donduran Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili o hastaneler!

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir TV programına konuk olduğu ortaya çıktı. Programda "Prematüre bebek nedir?" sorusuna yanıt veren Dr. Fırat Sarı'nın konuşmasında yenidoğan bebekler hakkında bilgiler verdiği ortaya çıktı. Öte yandan, "Yenidoğan çetesine" ilişkin hazırlanan fezlekede, bebek ölümlerine neden olan ihmaller tek tek sıralandı.