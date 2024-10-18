Kan donduran Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili o hastaneler!

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir TV programına konuk olduğu ortaya çıktı. Programda "Prematüre bebek nedir?" sorusuna yanıt veren Dr. Fırat Sarı'nın konuşmasında yenidoğan bebekler hakkında bilgiler verdiği ortaya çıktı. Öte yandan, "Yenidoğan çetesine" ilişkin hazırlanan fezlekede, bebek ölümlerine neden olan ihmaller tek tek sıralandı.
Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik operasyon yapıldı.
Geniş çaplı operasyon sonucunda çete çökertilirken, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.
21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutulan ve çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
İŞTE BEBEK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN İHMALLER
"Yenidoğan" çetesine ilişkin hazırlanan fezlekede de bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi.
Fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı Müfettişliği raporunda, yoğun bakım hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin tebliğin kağıt üzerinde uygulandığı, ancak vakaların, yenidoğan hekiminin olmaması, çocuk hekiminin sorumluluğu almaması, hemşirenin tüm tanı ve tedaviyi yönetmesiyle kaybedildiği belirtildi.
TV PROGRAMINA KATILMIŞ!
Öte yandan, Yenidoğan çetesinin elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın YouTube'da yayın yapan bir TV programına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı.
"Prematüre bebek nedir, tam anlamıyla tanımını yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Fırat Sarı, "Ortalama 40 hafta ama biz literatürde 37 haftanın altını prematüre olarak tabir ediyoruz.
37 haftanın altında doğan bebekler, işte şu an 21-22 haftaya kadar bebekler bile yaşatılabiliyor. 24 hafta, 28 hafta, 30 hafta doğan bebekler, erken doğan bebekler prematüre oluyor" ifadelerini kullanıyor.
NE OLMUŞTU?
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.
Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.
İŞTE BEBEK KATİLİ O HASTANELER
Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.
DOKTOR VE HEMŞİRELERİN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI
Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi / Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi
Dr. İlker Gönen
Dr. Ahmet Atilla YılmazBağcılar
Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ
Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM
TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR
Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN
Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN
Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI
Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİDuygu
Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ
Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI
Hemşire: Hasan Basri GÖK