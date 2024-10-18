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Kan donduran Yenidoğan Çetesi'nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili o hastaneler!

"Yenidoğan Çetesi" olarak bilinen suç şebekesinin elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir programa konuk olduğu, "Yenidoğan" konusu üzerine konuştuğu öğrenildi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan, 12 bebeğin ölümüne neden olan Dr. Fırat Sarı hakkında şoke edici bilgiler ortaya çıktı. İşte skandalların yaşandığı hastanelerin ve olaya karışan doktorların ismi de iddianamede yer aldı.

HABER MERKEZİ
Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin lideri Dr. Fırat Sarı'nın 10 ay önce YouTube'da yayın yapan bir TV programına konuk olduğu ortaya çıktı. Programda "Prematüre bebek nedir?" sorusuna yanıt veren Dr. Fırat Sarı'nın konuşmasında yenidoğan bebekler hakkında bilgiler verdiği ortaya çıktı. Öte yandan, "Yenidoğan çetesine" ilişkin hazırlanan fezlekede, bebek ölümlerine neden olan ihmaller tek tek sıralandı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

Kan donduran olay İstanbul'da meydana geldi. Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla bebeklerin ölümüne neden olan çeteye yönelik operasyon yapıldı.

Geniş çaplı operasyon sonucunda çete çökertilirken, 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamenin detaylarına ulaşıldı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

21 şüpheli bebek ölümünden sorumlu tutulan ve çetenin elebaşı olan Dr. Fırat Sarı hakkında "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve 11 kez uygulanmak üzere "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

İŞTE BEBEK ÖLÜMLERİNE NEDEN OLAN İHMALLER

"Yenidoğan" çetesine ilişkin hazırlanan fezlekede de bebek ölümlerine neden olan ihmaller sıralandı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, Sağlık Bakanlığı Müfettişliğince hazırlanan uzman görüşü raporunda, yenidoğan ünitelerindeki 10 bebeğin hayatını kaybetmesine neden olan tıbbı eksikliklere yer verildi.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

Fezlekede yer alan Sağlık Bakanlığı Müfettişliği raporunda, yoğun bakım hizmetlerinin uygulanmasına ilişkin tebliğin kağıt üzerinde uygulandığı, ancak vakaların, yenidoğan hekiminin olmaması, çocuk hekiminin sorumluluğu almaması, hemşirenin tüm tanı ve tedaviyi yönetmesiyle kaybedildiği belirtildi.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

TV PROGRAMINA KATILMIŞ!

Öte yandan, Yenidoğan çetesinin elebaşı Dr. Fırat Sarı'nın YouTube'da yayın yapan bir TV programına katıldığı, "Yenidoğan Nedir?" konusunun işlendiği programda soruları yanıtladığı ortaya çıktı.

"Prematüre bebek nedir, tam anlamıyla tanımını yapar mısınız?" sorusuna yanıt veren Fırat Sarı, "Ortalama 40 hafta ama biz literatürde 37 haftanın altını prematüre olarak tabir ediyoruz.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

37 haftanın altında doğan bebekler, işte şu an 21-22 haftaya kadar bebekler bile yaşatılabiliyor. 24 hafta, 28 hafta, 30 hafta doğan bebekler, erken doğan bebekler prematüre oluyor" ifadelerini kullanıyor.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

NE OLMUŞTU?

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma sonucunda, İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde ettikleri belirlenen, aralarında doktor ve hemşirelerin de bulunduğu 22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan fezlekede 10 bebek maktul olarak yer almıştı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

Cumhuriyet savcısı Y.E'nin, bu soruşturmayı yürüttüğü sırada, bazı şüphelilerin tahliyelerini gerçekleştirmezse suikast yapılacağı ve ailesine zarar verileceği yönünde tehdit edilmesine ilişkin yürütülen ayrı soruşturmada da 12 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

4 zanlı serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanmış, 3'ü hakkında da adli kontrol kararı verilmişti.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili hasteneler

İŞTE BEBEK KATİLİ O HASTANELER

Şüpheli Fırat Sarı'nın elebaşısı olduğu suç örgütünün Akabe Sağlık Tesisleri AŞ'ye ait özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri AŞ'ye ait Özel Avrupa Şafak Hastanesi ve Özel İstanbul Şafak Hastanesi, Medilife Sağlık Hizmetleri ve Yonca Sağlık Hizmetlerine bağlı Özel Bağcılar Medilife Hastanesi ve Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Refik Arslan AŞ'ye bağlı Özel Bağcılar Şafak Hastanesi, Beymed AŞ'ye ait Özel Birinci Hastanesi, Doğamed AŞ'ye ait Özel Doğa Hospital Hastanesi, Reyap AŞ'ye ait Özel Reyap İstanbul Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi, Ekip Sağlık AŞ'ye ait Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Esenler Güney Hastanesi ve Silivri Kolan Hastanesi'nin yenidoğan yoğun bakım ünitelerini kiralayarak işletmesini devraldığı ve söz konusu hastanelerden tamamında doktorlar yerine hemşirelerin sağlık hizmeti sunduğu aktarıldı.

Kan donduran Yenidoğan Çetesi’nin lideri Fırat Sarı programa bile katılmış! İşte bebek katili doktor ve hasteneler

DOKTOR VE HEMŞİRELERİN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

Dr. Fırat Sarı - Reyap Hastanesi / Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi sahibi

Dr. İlker Gönen

Dr. Ahmet Atilla YılmazBağcılar

Medilife Hastanesi Hemşiresi: Çağla DURMUŞ

Beylikdüzü Medilife Hastanesi Hemşiresi: Ceren Hatıce KIRIM

TRG Hopitalist Hastanesi Hemşiresi: Cansu AKYILDIRIM

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Mehtap SAYAR

Reyap Hastanesi Hemşiresi: Sümeyye Nur ARSLAN

Esenler Güney Hastanesi Hemşiresi: Hüseyin GÜNERHAN

Birinci Hastanesi Hemşiresi: Enes Kaan BÖLÜKBAŞI

Bağcılar Şafak Hastanesi Hemşiresi: Mehmet Halis BAŞLİDuygu

Hastanesi Hemşiresi: Deniz KORKMAZ

Hemşire: Hakan Doğukan TAŞÇI

Hemşire: Hasan Basri GÖK

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