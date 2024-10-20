1 haftada 2️ milyon 8️5️5️ bin 7️4️8️ araç denetlendi

1 hafta içerisinde Emniyet ve Jandarma Trafik Ekipleri tarafından yurt genelinde 2️ milyon 8️5️5️ bin 7️4️8️ araç denetlendi. Yapılan denetimlerde, mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar takarak kullanan 3️6️1️, periyodik muayenesi yaptırılmamış 2️9️ bin 3️7️4️, emniyet kemeri kullanmayan 2️3️ bin 6️2️4️, sürücü belgesiz araç kullanan 1️9️ bin 1️0️3️ ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 1️0️ bin 8️1️5️ olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 5️1️5️ bin 2️3️2️ araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Denetimi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Trafik personelimizce Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları takip edilmekte ve başta "kırmızı ışık, kavşaklarda geçiş önceliği, emniyet kemeri, kask, cep telefonu kullanımı olmak üzere" trafik kural ihlallerinin önlenmesine yönelik denetimler gerçekleştirilmektedir. Trafik kural ihlallerinin ve kazaların önlenmesi hedefine yönelik denetimlerimiz aralıksız devam ediyor. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" dedi.