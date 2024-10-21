AK Parti MKYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Konferans Salonu'ndaki toplantı saat 14.30'da başladı.

ERDOĞAN NE TALİMAT VERECEK?

Parti Genel Merkezinde yapılacak MKYK toplantısında gündeme dair meseleler masaya yatırılacak. Başkan Erdoğan'ın güncel meselelere ilişkin düşünce ve önerilerini paylaşarak bir dizi talimatlarda bulunması beklenen toplantıda, Teşkilat İşleri Başkanlığı ile Dışişleri Bakanlığı birer sunum yapacak. AK Parti TBMM grubu ise Meclis'in güncel çalışmalarına ilişkin MKYK üyelerini bilgilendirecek.