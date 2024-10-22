FETÖ’yü övücü 177 sosyal medya hesap yöneticisine işlem başlatıldı

FETÖ elebaşı terörist Fethullah Gülen'in ölüm haberinin ardından Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından sosyal medya platformlarında FETÖ propagandası yapan, övücü nitelikte paylaşımda bulunan ve taziye niteliğinde paylaşımlar yaptığı değerlendirilen 177 sosyal medya hesap yöneticisi tespit edildi.

Siber Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele ve Güvenlik Daire Başkanlıkları tarafından bu hesap yöneticileri hakkında işlem başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siber suç ve suçlularla mücadele için 7/24 sanal devriyelerimiz görevinin başında" ifadelerini kullandı.