TUSAŞ neden hedefte? İşte TUSAŞ’ın dikkat çeken projeleri

İŞTE TUSAŞ TESİSLERİNDEN ÇIKIP KÜRESEL SAVUNMA VE HAVACILIK PAZARINDA GÜÇLÜ BİR OYUNCU OLARAK YER ALMASINI SAĞLAYAN BAŞLICA PROJELER:

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN:

MMU, Türkiye'nin en gelişmiş savunma projelerinden biridir ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 5. nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. MMU, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), süpersonik hızda uçabilme ve gelişmiş elektronik harp yetenekleri ile donatılmıştır. Proje kapsamında, yerli motor, radar ve silah sistemlerinin entegre edilmesi hedefleniyor.

HÜRJET:

TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. Hem pilot eğitimi hem de çeşitli görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uçak, süpersonik hıza ulaşabilen bir platform olup modern aviyonik sistemlerle donatılmıştır.



HÜRJET, hem savunma hem de saldırı amaçlı operasyonlarda kullanılabilir.