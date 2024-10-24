TUSAŞ neden hedefte? İşte TUSAŞ’ın dikkat çeken projeleri

TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesinde, saat 15.30 sıralarında, 2 hain terörist tarafından saldırı düzelendi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a terör saldırısı düzenlendiğini ve saldırıda 5 kişinin şehit olduğunu bildirdi.
Ankara'da terör saldırısının yaşandığı Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) yerli ve milli savunma sanayii ürünleri ile dikkat çekiyor.
Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kuruldu. Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerine teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kuruldu.
25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırıldı. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletti.
Şirket havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna geldi.
Milli Muharip uçağı Kaan, jet eğitim uçağı Hürjet, Atak Helikopteri, insansız hava aracı Aksungur ve Gökbey helikopterleri TUSAŞ tarafından üretilen yerli ve milli ürünlerden bazıları.
İŞTE TUSAŞ TESİSLERİNDEN ÇIKIP KÜRESEL SAVUNMA VE HAVACILIK PAZARINDA GÜÇLÜ BİR OYUNCU OLARAK YER ALMASINI SAĞLAYAN BAŞLICA PROJELER:
Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN:
MMU, Türkiye'nin en gelişmiş savunma projelerinden biridir ve Türk Hava Kuvvetleri'nin 5. nesil savaş uçağı ihtiyacını karşılamak üzere TUSAŞ tarafından geliştiriliyor. MMU, yüksek manevra kabiliyeti, düşük radar görünürlüğü (stealth), süpersonik hızda uçabilme ve gelişmiş elektronik harp yetenekleri ile donatılmıştır. Proje kapsamında, yerli motor, radar ve silah sistemlerinin entegre edilmesi hedefleniyor.
HÜRJET:
TUSAŞ tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk jet eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. Hem pilot eğitimi hem de çeşitli görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Uçak, süpersonik hıza ulaşabilen bir platform olup modern aviyonik sistemlerle donatılmıştır.
HÜRJET, hem savunma hem de saldırı amaçlı operasyonlarda kullanılabilir.
HÜRKUŞ:
TUSAŞ tarafından geliştirilen bir Türk temel eğitim ve hafif taarruz uçağıdır. Başlangıçta pilot eğitimine yönelik olarak tasarlanmış olan HÜRKUŞ, daha sonra silahlandırılarak hafif saldırı görevlerine uygun hale getirildi. Uçak, düşük maliyetli operasyonel görevler için optimize edilmiştir ve havadan keşif, yakın hava desteği gibi çeşitli görevlerde kullanılabilir. HÜRKUŞ, hem sivil hem de askeri kullanım için sertifikalandırılmıştır ve modern aviyonik sistemler ile donatılmıştır. HÜRKUŞ-C versiyonu, silahlı görevlerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
ANKA-S:
Uydu kontrollü bir İHA olup, keşif, gözetleme, hedef tespiti ve istihbarat toplama görevlerinde kullanılır. Uzun uçuş süresi ve yüksek irtifa kapasitesi ile dikkat çeker. Ayrıca, farklı mühimmat yükleri taşıyabilir.
AKSUNGUR:
ANKA'nın daha gelişmiş bir versiyonu olup, çift motorlu ve ağır yük taşıma kapasitesine sahiptir. 40 saatten fazla havada kalabilir ve geniş mühimmat yelpazesi ile silahlı görevler üstlenir.
GÖKBEY:
Türkiye'nin ilk milli genel maksat helikopteri olarak tasarlanmış ve üretilmiş bir projedir. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen bu helikopter, çeşitli sivil ve askeri amaçlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
GÖKTÜRK UYDULARI:
Türkiye'nin askeri ve sivil ihtiyaçlar için geliştirdiği yer gözlem uydularıdır. TUSAŞ tarafından geliştirilen bu uydular, özellikle savunma ve istihbarat alanlarında yüksek çözünürlüklü görüntü sağlayarak stratejik analiz ve keşif görevlerinde kullanılır. GÖKTÜRK-1 uydusu, Yüksek çözünürlüklü elektro-optik kameralarla donatılmıştır ve 50 cm'ye kadar net görüntüler sağlayabilir. Daha çok askeri ve istihbarat amaçlı kullanılır. GÖKTÜRK-2 uydusu ise daha geniş alanları tarayabilen bir çözünürlüğe sahiptir.
ATAK Helikopteri:
TUSAŞ'ın geliştirdiği taarruz helikopteri, kara kuvvetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla üretildi.