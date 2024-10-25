Şehitler son yolculuğuna uğurlandı

TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen terör saldırısında şehit olan Makine Mühendisi Zahide Güçlü Ekinci ile kalite kontrol departmanı çalışanı Cengiz Coşkun ve personel Hasan Hüseyin Canbaz için dün Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

SİYASİLER DE KATILDI

ŞEHİTLERİN cenazesine Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, eski Bakan Mustafa Varank ile şehitlerin aileleri ve yakınları katıldı.

'CENNET YÜZLÜ ÇOCUĞUM'

ŞEHİTLERİN naaşları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. Namaz sırasında fenalaşan şehit yakınlarına sağlık ekipleri müdahale ederken, şehit Canbaz'ın eşi Sinem Canbaz'ın cenazede güçlükle ayakta durduğu görüldü. Hasan Hüseyin Canbaz'ın yakını, "Söyleyecek bir şey yok. Vahim bir olay. Olmaması gereken olaylar. Canımız ciğerimiz, cennet yüzlü çocuğumuz gitti. Çok neşeli, eğlenceli bir çocuktu. Karısına aşık bir çocuktu. En son bir ay önce görüştüm. Çalışıyordu, işinde gücünde birisiydi" ifadelerini kullandı. TUSAŞ saldırısında teröristlerin olay yerine giderken şehit ettikleri taksi şoförü Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı. Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

EVLİLİK YILDÖNÜMÜNDE KALLEŞÇE ÖLDÜRÜLDÜ

HAİN saldırıda şehit olan makine mühendisi Zahide Güçlü'nün ardında yürekleri yakan bir ayrıntı ortaya çıktı. Zahide Güçlü'nün (37) eşinin evlilik yıldönümünü kutlamak için yolladığı çiçeği teslim almak için yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. İki çocuk annesi şehit Zahide Güçlü Ekici'nin eşi cenazede gözyaşlarını tutamadı.

ŞEHİT MAKİNE MÜHENDİSİ ZAHİDE GÜÇLÜ EKİCİ

Şehidin kayınvalidesi Dursine Ekinci ise, terörü lanetleyerek, "Bu terör artık sonlansın. Bizim canımız yandı, başka canlar yanmasın. Gittiler en değerli yere bombayı koydular, keşke benim olduğum yere koysalardı. İşine yıllarını vermiş insanlarımız ziyan oldu. En son bana hastalandığımı sormuştu. Torunlarımın yanına gitmiştim. 'Neden bana uğramadın gittin?' dedi. Bambaşka bir insandı. Hayali çocuklarını en iyi okullarda okutup yetiştirmekti. Hayatı dolu dolu yaşamak isterdi" dedi.