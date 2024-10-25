Türkiye teröre karşı tek yürek oldu

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik düzenlenen terör saldırısına tepkiler sürüyor. Türkiye'yi bölmeye yönelik saldırı, ülkeyi şanlı bayrak altında birleştirdi. Ankara'dan Diyarbakır'a, Trabzon'dan Hatay'a Bursa'dan Şanlıurfa'ya tüm Türkiye tek yürek oldu.

Diyarbakır anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önünde Türk bayrağıyla tepki gösterdi.

HDP ÖNÜNDE BAYRAK AÇTILAR

DİYARBAKIR anneleri, HDP İl Başkanlığı binası önünde TUSAŞ'a yapılan terör saldırısı nedeniyle PKK'yı lanetlerken, Şanlıurfa'da vatandaşlar, saldırıyı gerçekleştiren terör örgütüne lanet okudu. Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ortaokul öğrencileri, terör saldırısını pedal çevirerek kınadı. TUSAŞ binasının bulunduğu Akdeniz Üniversitesi kampüsünde ise akademisyen ve öğrencilerin katıldığı dev Türk bayraklarıyla yürüyüş düzenlendi. Bursa Teknik Üniversitesinden (BTÜ) Uzay Havacılık ve Savunma Sanayii ile Makine Teknolojileri Robot ve Otomasyon Toplulukları öncülüğünde BTÜ'lü öğrenciler, yaptıkları basın açıklamasıyla terör saldırısını kınadı. Trabzon'da ise amatör lig maçına futbolcular, terör saldırısını kınayan pankartla çıktı.

HAVALİMANLARINDA TURUNCU ALARM VERİLDİ

TÜRKİYE'DEKİ tüm havalimanlarında muhtemel terör saldırılarına ilişkin turuncu alarm verildi. Havalimanı giriş çıkışlarında yolcular ve araçlar hassas şekilde aranıyor. Alınan kararının ardından Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı'na giriş ve çıkışlarda önlemler artırıldı. Havalimanına giriş çıkış yapan araçlar didik didik aranırken, yolcuların ise kimlik kontrolü yapılıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılmasından sonra yolculara uçuşlardan en az 3 saat önce terminale gelmeleri önerildi.