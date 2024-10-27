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İsrail'de MOSSAD karargahı yakınında saldırı! Çok sayıda yaralı

Son dakika haberleri...İsrail'in başkenti Tel Aviv'de MOSSAD karargahı yakınında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda, en az 6'sı ağır, 35 kişinin yaralandığı bildirildi. Kamyon şoförü bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldü.

AA
İsrail’de MOSSAD karargahı yakınında saldırı! Çok sayıda yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda, en az 6'sı ağır, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, durağa yanaşan bir otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu, aynı anda bir kamyonun durağa girerek yolculara çarptığı kaydedildi.

İsrail’de MOSSAD karargahı yakınında saldırı! Çok sayıda yaralı

Kamyon şoförünün bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamada ise Tel Aviv yakınlarında bir otobüs durağında gerçekleştirilen "kamyonla ezme" saldırısında 6'sı ağır 35 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Soruşturma başlatan İsrail polisi, olaya ilişkin ayrıntıları araştırdığını bildirdi.

İsrail’de MOSSAD karargahı yakınında saldırı! Çok sayıda yaralı

Tel Aviv yakınlarındaki kamyonla ezme girişimi İsrail ordusuna bağlı dijital, elektronik, siber istihbarattan sorumlu 8200 Birimi ve Mossad'ın ortak kullandığı "Glilot" isimli karargahın yakınlarında gerçekleşti.

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