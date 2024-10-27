İsrail’de MOSSAD karargahı yakınında saldırı! Çok sayıda yaralı

İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarptığı olayda, en az 6'sı ağır, 35 kişinin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, durağa yanaşan bir otobüsün yolcuları indirmek için Glilot Üssü yakınlarındaki durakta durduğu, aynı anda bir kamyonun durağa girerek yolculara çarptığı kaydedildi.