Aydınlık yarınlar için engeller azaldı

Başkan Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için video paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında yaşayan vatandaşlarımızın her birinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum. TUSAŞ'a yönelik saldırıda verdiğimiz şehitlerimiz başta olmak üzere istiklalimiz uğrunda bir gül bahçesine girer gibi toprağa düşen her bir kardeşimiz kalbimizde daima yaşayacaktır. Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız aydınlık yarınlara kavuşmak için önümüzde aşmamız gereken az sayıda engel, çözmemiz gereken az sayıda sorun kaldı."

'TERÖRÜ TARİHE GÖMMELİYİZ'

"Medeni değerlerimize daha sıkı sarılmalıyız" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "40 yıldır enerjimizi sömüren, kardeşliğimizi kemiren, bizi hedeflerimizden uzaklaştıran terör belasını tüm imkânlarımızı kullanarak artık tarihe gömmemiz gerektiğini de biliyoruz. Karamsarlığı değil umutlarımızı filizlendireceğimiz bir Türkiye'nin kapılarını sonuna kadar açmak istiyoruz. Cumhuriyetimizi daha da güçlenmiş olarak çıkartmak azmindeyiz."

ANI DEFTERİNİ İMZALADI

Başkan Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti. Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Aziz Atatürk, bugün bizlere emanetiniz olan milletimizin en büyük eseri aynı zamanda iftihar kaynağı olan Cumhuriyetimizin 101. yılına ulaşmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Bölgemizde sınırların bir asır evvel olduğu gibi yine kan ve gözyaşıyla çizilmek istendiği dönemde vatanımızın bekasını ve milletimizin güvenliğini korumak için her türlü tedbiri alıyoruz. Ruhun şad olsun."