Örgüt içinde çatlak oluştu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti. Pansilvanya'da gömülen Gülen'in cenazesinde ilginç görüntüler ortaya çıktı. New Jersey'deki Skylands Stadium'da gerçekleştirilen cenaze töreninde örgüt üyelerinin maske, şapka ve gözlük ile yüzlerini gizlemeye çalışmalarının ardından, örgüt içinde büyük huzursuzluk başladığı ortaya çıktı.

KAÇAMAYANLAR CEZAEVİNDE

Tutuklanan hain FETÖ üyelerinin "Bizler ülkede her türlü fedakarlığı yaptık, tutuklandık ancak onların bu cenaze töreninde korkakça kendi yüzlerini kapatmaları bizim sırtımıza hançer gibi saplanan bir bıçak yarasıdır" dedikleri öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde kaçan ve aralarında Can Dündar, Emre Uslu, Adem Yavuz, Ekrem Dumanlı, Hakan Şükür, Zekeriya Öz gibi Gülen'in sağ kolu olanlar rahatça yaşarken örgütün maşaları ve üyeleri kaçamadıkları için cezaevinde yatıyor.

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurt dışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok şüpheli yaşamlarından hiçbir ödün vermeden gününü gün ederken, örgütün diğer üyeleri buna isyan etti.

ÜYELERE MESAJ GELDİ

FETÖ elebaşı için düzenlenecek törenin yeri son ana kadar gizli tutulurken, örgütün WhatsApp gruplarında yer alan katılımcılara bilgilendirme yapıldı. Mesajda, cenazeye katılacak örgüt mensuplarına yüzlerini gizlemek için gerekli eşyaları yanlarına almaları tavsiye edilerek, "Maske, şapka ve gözlük takın. Türkiye basını orada olacak. Güvenlik önlemleri alınacak. QR kodu ile stadyuma giriş yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

YURTDIŞINA KAÇANLAR

Eski Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı hakkında PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında "darbeye teşebbüs etmek" ile "silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek" suçlarından İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'nce yakalama ve gözaltı kararı çıkarıldı. Fakat Dumanlı'nın kaçak yollardan Gülen'in yanına kaçtığı belirlendi.

Ayrıca Emre Uslu, Sinan Dursun, eski savcı Muammer Akkaş da yurtdışına kaçanlar arasında yer alıyor. Darbe girişiminin savcıları Zekeriya Öz ile Celal Kara'nın da haklarında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkarılmasından önce yurtdışına kaçtıkları belirlendi. Fikret Seçen Hollanda'ya, Hakan Şükür ABD'ye, İzmirli iş insanı Ramazan Davulcuoğlu ise Mısır'a kaçtı. Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın İpek'in de Londra'ya kaçtığı iddia edildi, Kastamonu'da saklandığı evde yakalandı.