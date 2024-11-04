Yönetimde kalma rekoru... AK Parti 22 yıldır iktidar

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk siyasetine giren Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), çeşitli engellemelere karşı yaptığı tüm reformlarla başarı dolu 22 yıllık iktidar serüvenini sürdürüyor. AK Parti 3 Kasım 2002'de girdiği genel seçimlerde yüzde 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve tek başına iktidar oldu. Başkan Erdoğan'ın bu süre içerisinde "Dünya 5'ten büyüktür" lafı ise dünyada yeni bir hareketin başlangıcı oldu.

SESSİZ DEVRİME İMZA ATTI

AK Parti, 14 Ağustos 2001'de Başkan Erdoğan'ın liderliğinde kuruldu. Kuruluşundan 15 ay sonra girdiği genel seçimlerde tek başına iktidara geldi. Yeni ve büyük Türkiye için tam adalet, tam kalkınma hedefi ile yola çıkıldı. Sakin denizlerin değil fırtınalı okyanusların kaptanı olan Erdoğan, gelenekselleşen balkon konuşmasının ilkini 3 Kasım'da yaptı. 22 yılda; 7 genel, 3 cumhurbaşkanlığı, 5 yerel seçim ile 3 halk oylaması yapıldı.

AK Parti, 3 defa oylarını attırarak tek başına iktidara gelen ilk parti oldu. Başkan Erdoğan 2014'teki seçimleri kazanarak tarihe geçti. Türkiye, Cumhurbaşkanlığı görevini 11 yıllık başbakanlığında nice sessiz devrime imza atan Erdoğan'a emanet etti. Siyasi hayati boyunca zirvede yer alan Erdoğan, doğrudan milletin oyuyla devletin zirvesine geldi. E-Muhtıra, kapatma davası, gezi olayları, 17-25 Aralık kumpası ile karşılaştı. FETÖ'cülerin 15 Temmuz darbe girişimi milletin desteği ile püskürtüldü.

SİYASİLERİN SOSYAL MEDYADAN KUTLAMA MESAJLARI

Siyasiler de sosyal medya hesaplarından AK Parti'nin iktidardaki 22. yılını geride bırakmasıyla ilgili paylaşımlar yaptı:

- CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 22 yıl önce, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti'nin genel seçimlerde tek başına iktidara gelmesi, demokrasi ve kalkınma tarihimizde yeni bir dönemin kapılarını açtı. Halkımızın özgürlüğüne ve refahına hizmet etmeye devam edeceğiz.

- ADALET Bakanı Yılmaz Tunç: AK Parti'miz milli irade bayrağını yere düşürmediği için 22 yıldan bu yana iş başındadır.

- ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: 22 yıl önce bugün, AK Parti, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin büyük teveccühüyle ülkemizi yönetmeye başladı. 3 Kasım 2002 yakın tarihimizin dönüm noktasıdır.

- SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır: Her şey Türkiye için! AK Partimiz 3 Kasım 2002'den bu yana, 22 yıldır iktidarda. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; Durmak yok, yola devam.

- ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Büyük ve Güçlü Türkiye" için durmadan çalışmaya ve milletimizle birlikte yol yürümeye devam edeceğiz.

- AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala: Milletimiz 3 Kasım kararıyla; Türkiye siyasetinde makas değişikliğinin, İradenin idareye hakim olmasının, İktidar yolunun vesayet kurumlardan ve koridorlarından değil sandıktan geçtiğinin, altına imza attı.

- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Milletimiz, AK Parti eliyle sivil siyaseti yeniden inşa ederken, siyasal, sosyal ve yapısal bir dönüşüm sürecini bizzat başlattı. Milletin adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımıza milletimize hizmet yolunda daha nice yıllar diliyoruz.

- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Muhtar Bile Olamaz" manşetleriyle demokrasinin üzerinde kılıç sallayanlara Anadolu İrfanı'nın "Anadolu İhtilali" manşetiyle cevap verdiğimiz günün 22. yılı.

- AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan: Tarih her 3 Kasım'ı gösterdiğinde, Türkiye'de iktidarın yeniden demokrasiyi tesis etmesinin, milli iradeyi merkezle buluşturmasının yıl dönümü gelir aklımıza. Sonu olmayan hikâyenin başlangıcı.

- AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı:Sadece Türkiye değil dünya siyaset tarihinde de önemli bir başarıya imza atan bu erdemliler hareketinin girdiği her seçimde milletin teveccühü ile yeni zaferler elde etmesinin yegâne sebebi siyasetinin merkezine milleti koymasıdır. Türkiye Yüzyılı vizyonu ile 2053 ve 2071 hedeflerimize kararlılıkla yürümekteyiz. Laf değil, eser ürettik.

BAŞKAN ERDOĞAN 3 ZİRVEYE KATILACAK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, çok yönlü ve etkin diplomasi anlayışıyla temaslarına devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Erdoğan zirveden zirveye koşacak ve 1 haftada 3 zirveye katılacak. Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi 5-6 Kasım tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek. Erdoğan da 6 yılın ardından Bişkek'teki zirveye katılmak üzere Kırgızistan'a gidecek. Zirve, 'Türk Dünyasının Güçlendirilmesi: Ekonomik Entegrasyon, Sürdürülebilir Kalkınma, Dijital Gelecek ve Herkes İçin Güvenlik' sloganıyla toplanacak. Erdoğan, 6-7 Kasım'da Macaristan'daki Avrupa Siyasi Topluluğu zirvesi ve 11-12 Kasım Azerbaycan'ın ev sahipliğinde COP 29 Zirvesine katılacak.