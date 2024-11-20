Numan Kurtulmuş’tan CHP’li vekillerin provokasyonuna tepki

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşmeleri öncesinde yaşanan gerilimle TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açıklama yaptı. Bazı CHP'li vekiller Bakan Yerlikaya'nın salona girişini engellemek istemesi sonrası peş peşe tepkiler de geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişinde CHP'li milletvekilleri görüşme taleplerinin reddedildiğini belirterek tepkilerini dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP milletvekilleri, Bakan Yerlikaya ve Komisyon Başkanı Mehmet Muş'un salona girişini engellemeye çalıştı. Bu sırada itişmeler yaşandı.

CHP'li milletvekillerinin tepkileri, İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın salona girmesinin ardından da devam etti. Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.,

Yaşananlara ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş şunları söyledi;

Bu görüntülerin Plan ve Bütçe Komisyonu'nun girişinde ortaya konulmuş olması öncelikle her şeyden evvel; Meclis'in demokratik işleyişini, Meclis'in yasamanın yanında denetleme fonksiyonunda gerçekleştirilmesine karşı yapılan saygısızca bir davranıştı. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

Ayrıca yine her şeyden evvel bu kadar büyük fedakarlık içerisinde çalışan Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine karşı da haksızlık olduğu kanaatindeyim.

Her türlü fikrin konuşulabileceği, her türlü müzakerenin, münakaşanın yapılabileceği ama bütün bunların kaba kuvvetle, engellemeyle, ağır ve yaralayıcı sözlerle değil medeni ilişkiler içerisinde ve sözün gücünü kullanarak gerçekleştirilebileceği bir alandır.