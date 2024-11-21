İngiliz beşiğinde Siyonist biberonu

Konuk yazar Selahattin Gezer yazdı...

İsrail alçağının Gazze'de yaptığı soykırımı Müslüman bir ülke gayrimüslimlere yapmış olsaydı bırakın Batı'nın ayağa kalkmasını şuurlu Müslümanlar kıyameti koparırlardı... Hiçbir inanan bu zulme ortak olmamak için rıza gösteremezdi. Heyhat! Kelime-i Şehadet ile ihtiraslar, dünyaperestlik arasına sıkışmış, ipini Amerika'ya teslim etmiş krallar da kılını kıpırdatmıyor, ruhu ve insani değerleri çekilmiş Batı da bu soykırımı zaten keyifle izliyor... Abdulhamid Han'ı apar topar alaşağı eden aşağılık mahlûkların ve küresel alçakların vesile olduğu gece kondu ülkelerine atanan gecekondu krallar, İngiliz beşiğinde Siyonist biberonuyla beslendiği için asla Müslümanların, Filistinlilerin derdiyle dertlenmez, hayâsız sofralarda kederlenmezler...

KRALDAN ÇOK KRALCILAR

Osmanlının parçalanmasıyla oluşan bu gecekondu ülkelerin gecekondu krallarından Kudüs için hele Mescid-i aksa için karalar bağlamak asla beklenilmez! Dessas İngiliz beşiğinde pışpışlanmış, kahpe Siyonist biberonuyla beslenmiş kralların çocuklarından İslam birliği, keder birliği; ihlâs ve uhuvvet beklenilmediği gibi bunlardan erkeklik de hiç beklenilmez! Bu herifler için alında kara yok, kâfirle dostluğun faydası çok... Öyle şerefsiz bir hale gelmişler ki; krallar ama Amerika için Amerika'dan daha çok kralcılar... Kelimei şehadetle Sırât-ı müstakîm arası hareket edemedikleri için, Sünnet-i Seniyyeye sırt döndükleri için uhuvvet dikiş tutmuyor, ihlâs hiç dikiş tutmuyor... Mekke ve Medine dışı şehirlerde Batı tarzı kudurup, çılgınca eğlenceler ve partilerle petrol varillerini şişelere çeviriyorlar...

KARDEŞLİĞİN ELİNİ KIRDIK

Gelinen durum: Kudüs, Mescid-i Aksa anlımızın karası oldu; Filistin soykırımı anlımızın karası oldu... Biz bombalamadık, çocukları biz parçalayıp, yuvaları biz yıkmadık ama İslam birliğini sözde bıraktık; kardeşliğin elini kolunu kırdık... Ortadoğu, kâfir Amerika'nın - Avrupa'nın Ortadoğu'su olmayıp, sadece Müslüman Türk Milletinin, Asyalı din kardeşlerimizin Ortadoğu'su olsaydı; terörist İsrail bu günlere kadar gelemezdi! Hadi bizim içimizdeki zındıkların, hainlerin, FETÖ gibi münafıkların verdiği tahribattan yeni yeni kurtuluyoruz ama en azından İsrail şimdi layık olduğu cezaya kavuşmuş olurdu. Yine de şükürler olsun; Türkiye Müslümanları başından beri Filistin meselesini, esir Kudüs'ü kendine dert edinmiş ve kalbinin ruhunun derinliklerine kazımıştır. İşte o kazınan sevdadan biri; Ayasofya idi ve bir yiğit eliyle hürriyetine kavuştu. İnşallah ikinci sevdası olan Kudüs - Mescid- i Aksa da yiğit Filistinlilerle beraber özgürlüğüne kavuşacaktır. Gecekondu Krallar geğire geğire saltanatın, petrolün ve hayâsız sofraların tatsız tadını çıkarmaya çalışmaya devam etsinler... İnşallah bizler şehadetin tadını; Özgür Filistin ve Kudüs'ün tadını, musibetten kurtulmuş Lübnan'ın tadını çıkaracağız... İnşallah Selahaddin'in ve Alparslan'ın İslam'a evlat olmuş çocukları hayâsız İsrail'i afat gibi yerin altına gömeceklerdir...

GEREKEN TOKADI VURALIM

Keşke gecekondu krallar, Emirler, şeyhler vahdet bilinciyle İngiliz beşiğinden kalkıp, Siyonist biberonu kusup; Sünnet-i Seniyye libası giyip, şehadet arzusunu saltanatın burçlarına dikip, Siyonizm'i kökünden kazımaya hevesli olsalar. Keşke Uhuvvet ve İhlâsın petrolden, saltanattan, krallıktan daha çok kazandıracağını bir anda milyonlarca Müslüman'ın muhabbetini kazanacaklarını düşünerek hareket etseler, şerefli haysiyetli bir iş olan boykota da dâhil olup, omuz verseler. Hatta bir gram Petrolu vermeden, bir nefeslik gazı da koklatmadan; öleceksek adam gibi ölelim deseler...

SON SÖZ

Boykot demişken, Siyonistlerin mallarını kullanarak, anlımıza bir kara da onlar yüzünden çalmayalım. Zaten o alçakların ürünlerinden hiçbir hayır beklenemez, sıhhati ise zaten olmaz... En azından sağlam bir boykotla anlımızın karasını griye dönüştürebiliriz. Ne zaman İslam birliğini tam sağlayıp, soykırımcı İsrail'e gereken tokadı vururuz, işte o zaman anlımızın karasından tamamen kurtuluruz.

EY ALLAH'IM: BİZİ ANLIMIZIN KARASINDAN, BİNLERCE ÇOCUĞUN İNTİKAMINI ALARAK; KUDÜS'Ü ÖZGÜR KILARAK KURTAR...