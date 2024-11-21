Ukrayna ordusu İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu

Ukrayna ordusu, ABD yapımı ATACMS füzelerinin ardından ilk kez İngiliz yapımı uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle de Rusya'yı vurdu. Ukrayna, Rus topraklarına uzun menzilli İngiliz Storm Shadow füzeleriyle dün ciddi bir saldırı gerçekleştirdi. İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın sözcüsü, ofisinin operasyonel konular hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

İNGİLİZLER SESSİZ KALDI

Hafta başında ABD üretimi ATACMS füzeleri ile Rusya'yı hedef alan Ukrayna'nın bu kez İngiliz üretimi Storm Shadow füzelerini fırlatması bölgede gerilimi tırmandırdı. 10'dan fazla füzenin Kursk bölgesi yönünde ateşlendiği bildirildi. Saldırıya ilişkin fazla ayrıntıya yer verilmezken Rusya'nın hava savunma sistemleri ile bazı füzeleri engellediği de öne sürüldü. Rusya Devlet Başkanı Putin, önceki gün Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 1000'inci gününde ülkesinin revize edilmiş nükleer silah kullanma doktrinini imzaladı. Putin, ülkesinin balistik füze saldırılarına uğraması halinde buna nükleer silahla yanıt verilmesine olanak tanıyan doktrini onaylayarak kritik bir hamle gerçekleştirmişti. Ukrayna'nın saldırısına Rusya'nın sert bir karşılık vereceği kaydedildi.