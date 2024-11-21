Yenidoğan davasında art arda itiraflar!

Para uğruna bebeklerin yoğun bakımda ölümlerine neden olmakla suçlanan Yenidoğan Çetesi davasında üçüncü celse görüldü. Celsede sanık üç hemşireden üç çarpıcı itiraf geldi. Sanık hemşire Cansu Akyıldırım, örgüt lideri Fırat Sarı ile arasındaki para transferlerini kabul etti, bu paraların çalışanlara motivasyon için dağıtıldığını ileri sürdü. Bir diğer sanık hemşire Çağla Durmuş ise Fırat Sarı'nın maddi kazanç için hastaları entübe olarak gösterdiğini anlattı. Hemşirelerden Damla Atak, örgüt yöneticileri arasında gösterilen 112 Acil Servis personeli Gıyasettin Mert Özdemir'in hasta transferi yaptığı itirafında bulundu. Güney Hastanesi'nde bir bebeğin öleceğinin anlaşılmasının ardından alelacele doktor arandığının tapelere yansıdığını söyleyen Dr. Rıza Keykubad ise, ne hastanede görevli eşinin ne de kendisinin Kaya bebeği görmediğini savundu. Keykubad, üzerine oyun oynandığını ileri sürdü. Sanık doktora, "Çek fişini" ifadesi de soruldu. Keykubad, "Ben böyle bir cümle söylemedim, mavi kod ver dedim" dedi.