Türkiye’nin kuantum çağı başlıyor

Türkiye'nin İlk Kuantum Bilgisayarı Tanıtım Töreni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirildi. Konuşmasında teknolojinin insanlığın ufkunu genişleten ve medeniyet yarışında fark oluşturan en hayati olgu olduğunu belirten Yılmaz, günümüzde dijital devrim ve çığır açan teknolojilerin, ülkelerin kaderini şekillendiren başlıca unsurlar haline geldiğini vurguladı.

TEKNOLOJİ ÜRETEN TÜRKİYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ortaya koyulan vizyoner yaklaşımlarla Milli Teknoloji Hamlesi'ni bir devlet politikası olarak benimsediklerini dile getiren Yılmaz, "Böylece savunma sanayii başta olmak üzere teknoloji üreten bir ülke olma yolunda güçlü bir irade gösterilmiştir. Bu hamle, sadece bir kalkınma projesi değil, aynı zamanda bağımsızlık ve geleceğin teminatı olarak görülmesi gereken bir projedir" ifadelerini kullandı. Savunma sanayii, uzay, yapay zekâ, biyoteknoloji ve kuantum teknolojilerinde yerli üretimi artırmanın milletin refahını ve küresel rekabet gücünü oluşturmanın başlıca şartları olduğunu söyleyen Yılmaz, "Teknolojik ilerleme, sadece yenilik üretmek değil; aynı zamanda toplumun tüm kesimlerini bu dönüşüme dâhil ederek bir kalkınma mekanizması inşa etmektir" diye konuştu.

EKOSİSTEME KATKI VERECEK

Türkiye'ye kazandırılan 5 kubit kuantum bilgisayar QuanT'nin bu yöndeki çabaların önemli bir meyvesi olduğunu kaydeden Yılmaz, "Böylece kuantum bilgisayar teknolojisine sahip az sayıda ülke arasına girmiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu sayede akademisyenlerimizin, sanayi temsilcilerimizin, girişimcilerimizin ve genç araştırmacılarımızın geleceğin teknolojileri alanında çalışma ve katkı sağlama imkânı bulacak olmalarından son derece memnun olduğumu da ifade etmek istiyorum. Ayrıca ülkemiz bu sayede kuantum teknolojisi ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

DAHA GÜÇLÜ, DAHA HIZLI

Kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarların işlem gücünü kat kat aşarak karmaşık problemleri çözme kapasitesiyle teknoloji dünyasında devrim olarak nitelendirildiğini belirten Yılmaz, "Kuantum devriminin insanlığın teknolojiye bakışını kökten değiştireceği ve önümüzdeki yıllarda bilim ve endüstri dünyasını derinden şekillendireceği öngörülüyor. Kuantum bilgisayarlar, stratejik alanların yanı sıra sağlık, finans, sensör teknolojileri ve ileri malzeme geliştirme gibi sektörlerde de oyunu değiştirecek bir etkiye özelliğe sahip. Dolasıyla bu konuda kendi ayaklarımız üstünde durmak, dost ülkelerle birlikte kendi çözümlerimizi üretmek durumdayız" şeklinde konuştu. Uzmanlar, kuantum bilgisayarlar ile siber güvenlik, yapay zeka ve optimizasyon gibi alanlarda yerli algoritmalarla güçlendirilmiş kuantum çözümlerinin, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık sağlamasında önemli rol üstleneceğini söylüyor.